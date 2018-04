Dachstuhlbrand: Großeinsatz im Nürnberger Norden

Flammen konnten schnell eingedämmt werden - Straßen gesperrt - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am späten Samstagabend im Nürnberger Norden: In der Nähe des Nordklinikums stand ein Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehr konnte allerdings Schlimmeres verhindern.

Ein offener Dachstuhlbrand in der Juvenellstraße im Nürnberger Norden löste am späten Samstagabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten aus.

Die Nürnberger Berufsfeuerwehr, die unter anderem mit zwei Löschzügen und zwei Drehleitern im Einsatz war, konnte den Brand allerdings schnell unter Kontrolle bringen, so dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten. Derzeit hat die Feuerwehr den Dachstuhl teilweise geöffnet und sucht nach Glutnestern, was noch einige Stunden in Anspruch nehmen wird.

Nach ersten Angaben der Einsatzleitung konnten sich sämtliche Bewohner ins Freie retten - verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten waren die Juvenell- und die Bucher Straße am Brandort komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ausgenommen.

