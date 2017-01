Dagmar Wöhrl: Vom Bundestag in die "Höhle der Löwen"?

NÜRNBERG - Unternehmer Jochen Schweizer räumt seinen Sessel bei der Sendung "Die Höhle der Löwen". Und offenbar steht seine Nachfolgerin für die kommende vierte Staffel bereits fest: Dagmar Wöhrl, CSU-Politikerin und Nürnberger Bundestagsabgeordnete.

Wechselt sie vom Bundestag in die "Höhle der Löwen"? Offenbar sitzt Dagmar Wöhrl als neue Jurorin in der vierten Staffel der erfolgreichen Sendung auf Vox. Foto: Stefan Hippel



Das berichtete die Bild in ihrem Online-Angebot am Freitagabend. Weder Wöhrl noch Vox kommentierten den Bericht bislang. Auch am Samtagmorgen waren die 62-Jährige wie der Sender nicht zu erreichen, um eine offizielle Bestätigung zu erhalten.

Allerdings hatte Wöhrl auf ihrer Facebook-Seite bereits am Freitagnachmittag verkündet: "Der Countdown beginnt! 10, 9, 8... Bald erfahrt Ihr mehr über mein erstes Projekt nach meinem Abschied aus dem Deutschen Bundestag." Das Boulevardblatt kam ihr bei der Verkündung nun anscheinend zuvor.

Sollte sich der Bericht bestätigen, wäre das vielleicht nicht die TV-Sensation, welche die Huffington Post in der Nominierung sieht, jedoch eine Überraschung - Wöhrl wäre das erste Mitglied aus dem Regierungskabinett von Kanzlerin Merkel, das bei der Show als Jurorin teilnimmt.

Wöhrl war von 1990 bis 1994 Stadträtin in Nürnberg, ihre Schwerpunkte lagen nach eigenen Angaben auf Recht, Stadtplanung, Stadtenwicklung - und Wirtschaft. Seit 1994 sitzt sie im Bundestag, war von 1998 bis 2002 wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Landesgruppe, von 2005 bis 2009 parlamentarische Staatsekretärin im Wirtschaftministerium.

Das Geld für die Investitionen soll laut Bild aus einer Beteiligungsgesellschaft kommen, die Wöhrl gemeinsam mit ihrem Mann, dem Unternehmer Hans-Rudolf Wöhrl, und ihrem Sohn Marcus, Chef der Hotelkette Dormero, führt.

Bereits im April letzten Jahres verkündete sie ihren Abschied aus dem Bundestag. "Politik füllt ein Leben aus, erfüllt es aber nicht dauerhaft", sagte sie im April letzten Jahres. Lampenfieber dürfte Dagmar Wöhrl bei ihrem möglichen neuen Job wohl auch nicht verspüren, schließlich kennt sie die große Bühne - 1977 gewann sie die Wahl zur Miss Germany und wurde im selben Jahr belegte sie den dritten Platz bei der Miss World.

