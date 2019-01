Dank DNA-Spur: Polizei fasst Imbiss-Einbrecher

Mann brach im Frühjahr 2018 in ein Schnellrestaurant in Höfen ein - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Der Einbruch in einen Imbissbetrieb vom Frühjahr 2018 in Höfen scheint geklärt. Die Kripo ermittelte einen 28-Jährigen als Tatverdächtigen. Dieser sitzt bereits wegen anderer Delikte in Haft.

Laut Polizei hatte der Mann seinerzeit die Tür des Betriebs aufgebrochen. Im Inneren brach er einen Spielautomaten sowie die Verkaufskasse auf und entwendete daraus mehr als 5000 Euro Bargeld.

Eine DNA-Spur vom Tatort führte ein Dreivierteljahr später zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Nach einem Diebstahl wurde der 28-Jährige kürzlich von Beamten der Grenzpolizei Passau festgenommen. Ihn erwartet nun ein weiteres Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tig