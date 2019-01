Dank Zeugen: Nürnberger Polizei schnappt Einbrecher-Pärchen

NÜRNBERG - Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Donnerstag zwei mutmaßliche Einbrecher in der Südstadt geschnappt. Das Pärchen hatte versucht, in einen Fahrradabstellraum einzudringen.

Im Hinterhof eines Anwesens an der Anne-Frank-Straße machten sich die Täter (er 30, sie 26 Jahre alt) gegen 20.30 Uhr am Vorhängeschloss eines Fahrradschuppens zu schaffen. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten sie. Der Zeuge informierte die Polizei, deren Fahndungsmaßnahmen binnen Minuten zum Erfolg führten: Eine Zivilstreife entdeckte das Pärchen unweit des Tatortes.

Kurz darauf nahmen uniformierte Streifenbeamte der Inspektion Süd die Tatverdächtigen fest. Sie hatten diverses Aufbruchwerkzeug in der Tasche. Außerdem hatten sie einen auffälligen Dalmatiner bei sich, den der Zeuge zuvor beim Aufbruchversuch am Fahrradschuppens gesehen hatte. Gegen die Beschuldigten laufen nun Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls. Nach Abschluss der Sachbehandlung kamen beide auf freien Fuß.

