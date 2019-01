Darum kreiste ein Hubschrauber über der Wöhrder Wiese

Polizeieinsatz: Mann gilt seit Montagabend als vermisst - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Einen Tag nach der Vermisstenfahndung in der Nürnberger Marienvorstadt kreiste in der Nacht zum Dienstag erneut ein Hubschrauber oberhalb der Wöhrder Wiese. Wie eine Nachfrage bei der Polizei ergab, fahndeten die Polizisten erneut nach einer Person, die bisweilen noch nicht wieder aufgetaucht ist.

Erst am Sonntagabend haben laute Rotorengeräusche die abendliche Ruhe der Anwohner in der Marienvorstadt gestört. Weil eine Seniorin aus dem Altersheim verschwunden war, suchten die Einsatzkräfte per Hubschrauber nach der Vermissten. Die Dame konnte zum Glück noch am selben Abend am Johann-Sörgel-Weg, ganz in der Nähe des Wöhrder Sees, angetroffen und zurück in ihr Heim gebracht werden.

Etwas mehr als 24 Stunden später kreisten erneut Hubschrauber im selben Stadtgebiet. Anwohner berichten, dass sie die Maschine zwischen 0.50 Uhr und 1.05 Uhr immer wieder oberhalb der Wöhrder Wiese beobachten konnten. Wie eine Nachfrage bei der Polizei ergab, wurde erneut eine Person als vermisst gemeldet, weshalb man sofort eine Fahndung per Helikopter startete. Bis zum Dienstagmorgen konnten die Einsatzkräfte den Mann jedoch noch nicht auffinden. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

jm