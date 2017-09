Am Sonntagnachmittag zog beim traditionellen Kerwaumzug in Kraftshof eine bunte Karawane durch den Ort. Die meiste Aufmerksamkeit erregte eine Gruppe Schlümpfe mit blauen Shirts und knallengen weißen Leggins (auch die Männer!). Die Knoblauchsländer Musikanten sorgten für den musikalischen Rahmen.

Der Blick nach außen verspricht derzeit nur tristes Regenwetter. Die unangenehme Seite des Herbst hat sich unlängst über Franken breit gemacht, aber Halt: Es ist doch erst September. Noch vor einem Jahr tobten sich die Menschen in der Region in den Freibädern aus oder präsentierten sich mit Dirndl oder Tracht auf so manchem Fest. Glauben Sie nicht? Wir haben den Beweis in Bildern.