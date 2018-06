Das bedeutet die Ausweitung der Laster-Maut für Franken

Tausende Lkw donnern durch Franken, aber: Fahrern sind Gebühren meist egal - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Durch manche Orte in der Region donnern auf Bundesstraßen täglich Tausende Laster. Die erweiterte Lkw–Maut, die ab 1. Juli auch auf Bundesstraßen gilt, wird aber nur wenigen Kommunen Erleichterung bringen.

Am 1. Juli wächst das Mautnetz in Deutschland gewaltig. Die Maut für Lastwagen ab 7,5 Tonnen Gesamtgewicht gilt dann nicht mehr wie bisher nur auf Autobahnen und autobahnähnlichen Strecken, sondern auch auf allen Bundesstraßen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB



Wenn Sigrid Reinfelder aus ihrem Büro im Rathaus blickt, sieht sie genau auf die Hauptstraße. "Dann seh’ ich schon, wer da ab dem 1. Juli noch durchfährt", sagt die Bürgermeisterin von Breitengüßbach nördlich von Bamberg.

Am 1. Juli wächst das Mautnetz in Deutschland gewaltig. Die Maut für Lastwagen ab 7,5 Tonnen Gesamtgewicht gilt dann nicht mehr wie bisher nur auf Autobahnen und autobahnähnlichen Strecken, sondern auch auf allen Bundesstraßen. Blau-grüne, vier Meter hohe Mautsäulen stehen neben den Fahrstreifen, um die vorbeifahrenden Lkw zu registrieren und abzukassieren. "Wir hoffen wirklich, dass wir mit der neuen Maut den Schwerlastverkehr aus der Ortsmitte herausbekommen", sagt Reinfelder. Bisher plagen den 4700-Einwohner-Ort vor allem Speditionen, die statt der bereits mautpflichtigen Autobahn 73 die Bundesstraße B4 als günstigeren Schleichweg nutzen. Reinfelder und Breitengüßbach können zumindest hoffen, viele andere vom Brummi-Lärm durchgerüttelte Orte werden dagegen nicht viel spüren: Der Maut-Ausweichverkehr ist auf vielen Strecken kein großer Faktor für das Verkehrsaufkommen.

So wie in Dietfurt (Mittelfranken).

Wenig Besserung?

Der Treuchtlinger Ortsteil ist entlang der B2, auf der Magistrale Nürnberg-Augsburg, der letzte Ort, der noch nicht von einer Umgehungsstraße profitiert. Und der sich auch von der Ausweitung der Maut wenig Effekt erhoffen darf, glaubt der Bürgermeister. "Die B2 ist die Hauptschlagader der Region. 90 Prozent der Lkw, die hier fahren, müssen hier entlang. Die weichen nicht der Maut aus", sagt Werner Baum. Selbst dort, wo die Autobahn parallel verläuft, glauben wenige an Besserung. In Stein bei Nürnberg ächzt man angesichts einer täglichen Lkw-Lawine, die die B14 tatsächlich als Ausweichstrecke für die nebenan verlaufende A6 nutzt. "Die Fahrer fahren dann runter, wenn auf der A6 Stau ist, und das ist oft. Die Maut auf der B14 wird uns deshalb keine Entlastung bringen", fürchtet Steins Bürgermeister Kurt Krömer.

Vielen Fahrern egal

Den Fahrern der etwa 2000 Lkw, die jeden Tag durch die Ortsmitte rumpeln, sei die Maut ziemlich egal. "Die Fahrer", glaubt Krömer, "wollen nur die kürzeste Fahrzeit haben." Nur auf wenigen Nebenstrecken, wie etwa auf der deshalb seit 2009 für den überregionalen Schwerverkehr gesperrten B25 zwischen Feuchtwangen und Wilburgstetten, hat sich für Speditionen und Transportunternehmen das Ausweichen tatsächlich rentiert. "Wenn ich zwanzig Kilometer auf der Bundesstraße fahre, spare ich etwa drei Euro Maut", rechnet der Niederlassungsleiter einer Nürnberger Spedition vor. "Das lege ich beim Sprit und der längeren Fahrzeit sofort wieder drauf." Ein ähnliches Bild zeichnen die regelmäßigen Berichte der Bundesregierung, die ebenfalls keine nennenswerten Verlagerungen beim Schwerlastverkehr feststellen konnten.

Nur punktuell wird die erweiterte Maut also Lärm und Abgase zurück auf die Autobahn bringen. In Breitengüßbach, hofft Sigrid Reinfelder, wird es so sein. Sollten im Juli immer noch die gleichen Lastwagen vor ihrem Rathausfenster vorbeifahren, will sie persönlich bei den Spediteuren nachhaken.

Christine Thurner