Das Café Wohlleben in der Nordstadt schließt

Betreiber möchten ihre Energie in andere Projekte stecken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schwerer Schlag für die Kaffee-und-Kuchen-Community in der Nürnberger Nordstadt: Das beliebte Café Wohlleben schließt zum Monatsende. Ganz auf den leckeren Kuchen verzichten muss deswegen aber kein Nürnberger.

Italienisches Straßencafé-Flair: Die Bewohner von Maxfeld genossen jetzt sechs Jahre lang das Angebot des Wohlleben. © P. Niemöller



Wenn es einen "Hotspot" für gute, selbstgemachte Kuchen in Maxfeld gibt, dann es ist das Café Wohlleben. Am Wochenende reiht sich die Kundenschlange schon mal bis auf den Gehweg an der Löbleinstraße, ein Mitarbeiter spielt dann den Türsteher und entscheidet, wann neue Kunden in den proppenvollen Laden dürfen. Wer zum Frühstücken kam, musste ohnehin reserviert haben.

Das stilvolle Interieur und die hohe Qualität der Kuchen machten das Wohlleben zu einem beliebten Treffpunkt. Am 30. September ist damit Schluss. Wie die Geschäftsführer Friedel Hentrich und Alexander Hildebrandt auf der Facebook-Seite des Cafés verkündeten, schließt der Laden zum Monatsende nach insgesamt sechs Jahren.

"Wir bedanken uns für Eure Treue, für die tollen gemeinsamen Stunden und Tage mit Euch, für Euer Feedback und für Eure Gesellschaft", heißt es in der Mitteilung, die zahlreiche Kommentare provoziert hat. "Wirklich schade" und "traurig" schreiben die Facebook-User zuhauf, garniert mit weinenden Smileys.

Gänzlich aus der Gastro-Szene verschwinden die Wohlleben-Macher damit aber nicht, betreiben sie doch auch das Kaulbach, ebenfalls in der Nordstadt. Zudem möchten sie ihre Energie auch in ihr Catering-Angebot stecken.

Bereits 2011 sprachen wir mit Alexander Hildebrandt über sein Café: