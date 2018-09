Das Eckige, in dem das Runde rollt

Ehemaliges Logistik-Zentrum in Muggenhof bietet als "Kickfabrik" mehr als nur Fußball-Spaß - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der ehemaligen Quelle-Logistik-Halle an der Fürther Straße stehen seit 2010 nicht mehr eckige Pakete, sondern rundes Leder im Mittelpunkt.

Hinter der Blechfassade der ehemaligen Logistik-Halle geht es rund: Hobbykicker können sich hier auf sieben „Courts“ austoben — an 365 Tagen im Jahr! © Horst Linke



Nein, produziert wurde und wird hier nichts, auch wenn der Titel es suggeriert. Dafür trifft der erste Teil des Namens umso mehr zu. Egal, ob es regnet oder schneit, oder sengende Hitze herrscht: In der "Kickfabrik" rollt der Ball unaufhaltsam. "Und das an 365 Tagen im Jahr, selbst an Weihnachten oder Silvester", betont Manager Marcus Gumbrecht. Wer sich also über die Feiertage erst gar keine Pfunde anfressen mag, die er später mühsam abtrainieren muss, ist hier genau richtig.

Platz zum Kicken gibt es im ehemaligen Logistikzentrum zwischen der Fürther Straße und der Schienentrasse nach Bamberg, wo einst Pakete umgeladen und von der Schiene auf die Straße geschickt wurden, reichlich. Allein hinter den 22 Lkw-Rolltoren der länglichen Haupthalle sind drei Spiel-Felder untergebracht. Zusammen mit der Nebenhalle verfügt die rund 5000 Quadratmeter große "Kickfabrik" sogar über sieben verschieden große "Courts", die dank Fifa-konformen Profi-Kunstrasen großen Fußball-Spaß auf kleinem Raum versprechen.

Kein Wunder, dass hier nicht nur Stammtisch-Runden und Freizeit-Kicker die Lederkugel jagen: "Im Winter trainiert bei uns auch regelmäßig die Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg, mit denen wir kooperieren", berichtet Gumbrecht. Selbst ein Profi wie Kevin Prince Boateng habe sich schon mal sehen lassen. Namen hiesiger Spieler dagegen, die häufiger reinschauen, will er "aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Spieler" nicht preisgeben. Nicht ganz so geheimniskrämerisch ist er dagegen im Fall des Bundesliga-Schiris Deniz Aytekin: "Der trainiert oft hier."

1000 Kindergeburtstage

Einen Teil der bis zu 150 000 Besucher, die hier jährlich ein- und ausgehen, machen neben Sportlern und solchen, die es gern wären, auch Kinder aus. "Wir veranstalten hier jedes Jahr mehr als 1000 Kindergeburtstage", sagt Gumbrecht — auf Wunsch auch sogar von der Einladung bis hin zur Pizza nach dem Spiel, inklusive eines Betreuers von der Fußballschule.

Der Kunstrasen, auf dem gekickt wird, entspricht den Regularien der Fifa und garantiert authentischen Spielspaß. © Horst Linke



Aber auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten: Auf der einen Seite sind da Veranstaltungen wie das große Fußballturnier B2-Soccer-Cup. Viele Firmen spendieren ihren Mitarbeitern aber auch so Zeit in der "Kickfabrik", sei es, damit sie fit bleiben, oder einfach zur Motivation der Belegschaft, berichtet Gumbrecht. Und auch für Firmen-Feiern und ähnliche Events ist die ehemalige Versandhalle eine gefragte Adresse. Alles in allem, betont der "Kickfabrik"-Manager, jagen Kunden jeden Alters und jeder Herkunft dem Ball hinterher.

Super-Bowl und Lätzchen

Einen Rahmen, um unabhängig vom Wetter unbeschwert zu spielen bietet ihnen das beheizte Gebäude in Muggenhof übrigens nicht nur im Winter oder bei Regen. Auch die Affenhitze der vergangenen Tage stellt hier — im Gegensatz zu vielen anderen unklimatisierten Sporthallen — kein Problem dar. "Wenn es zu heiß wird, öffnen wir die Rolltore", sagt Gumbrecht. Obwohl die Nachfrage in der kalten Jahreszeit schon höher ist, sei eine frühzeitige Buchung auch jetzt empfehlenswert, um sicher einen freien "Court" zum Kicken zu erwischen.

Auch wenn der Namen dieser Trainingsstation, „The Cage“ (auf deutsch: Käfig), etwas gefährlich klingt, findet auch der neue Fitnessbereich "The Gym" viel Anklang. © Horst Linke



Auch wenn der Namen dieser Trainingsstation, „The Cage“ (auf deutsch: Käfig), etwas gefährlich klingt, findet auch der neue Fitnessbereich "The Gym" viel Anklang. Foto: Horst Linke



Doch nicht alles dreht sich in der eckigen Halle nur ums Runde. So etwas beim jährlichen Babybasar oder bei der Live-Übertragung des Super-Bowls, wenn es Football sehen statt Fußball heißt. Mit letzterem ebenfalls wenig gemein — außer das ordentlich geschwitzt wird — hat auch die neueste Attraktion unter dem Dach der "Kickfabrik", "The Gym".

Geboten ist "Functional Training", das nie allein sondern immer in kleinen Gruppen und unter Aufsicht zweier Coaches stattfindet. "Quasi Personal-Training, aber für jedermann erschwinglich", findet Gumbrecht. Ziel ist nicht nur, Fett zu verbrennen, sondern auch Kraft, Athletik, Beweglichkeit und Schnelligkeit zu verbessern.

Statt an Hanteln und Geräten, wie es sie in jeder Mucki- oder Fitnessbude gibt, wird dafür brachial mit Traktorenreifen und Vorschlaghämmern geschwitzt — oder an martialisch und futuristisch aussehenden Konstruktionen wie "The Cage", zu deutsch: "der Käfig". Dort heißt es bei einer Art Zirkeltraining eine Stunde lang abwechselnd hangeln, strampeln, ziehen, drücken und springen, bis jeder Muskel im Körper glüht. Ganz ohne rundes Leder, zeigt sich beim Medizinball-Werfen, geht es aber auch hier nicht.

Weitere Infos unter: www.kickfabrik.com und www.thegym.de

HORST LINKE (Fotos) UND VOLKAN ALTUNORDU (Text)