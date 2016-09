Das Ende des Chaos auf Nürnbergs Straßen naht

Mehrere "Sommerbaustellen" weichen in den nächsten Tagen - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Vorsichtiges Aufatmen ist angesagt: Mit den Ferien neigt sich auch die Baustellen–Saison ihrem Ende zu und der Autoverkehr kann allmählich wieder unbehindert fließen. Weil heuer so viel wie nie gebaut wurde, will Sör erstmals prüfen und berichten, ob auch überall effizient gewerkelt wurde.

Im August ist die Stadt jedes Jahr aufs Neue voller Baustellen. An manchen Stellen wird über Monate hinweg gearbeitet, an anderen sind sie innerhalb von ein paar Wochen abgeschlossen. Egal, ob nun Arbeiten an Gleisen, Brücken oder Straßen: Behinderungen gehören, wie hier in der Bucher Straße, oft dazu. © Foto: Fengler



Im August ist die Stadt jedes Jahr aufs Neue voller Baustellen. An manchen Stellen wird über Monate hinweg gearbeitet, an anderen sind sie innerhalb von ein paar Wochen abgeschlossen. Egal, ob nun Arbeiten an Gleisen, Brücken oder Straßen: Behinderungen gehören, wie hier in der Bucher Straße, oft dazu. Foto: Foto: Fengler



Wettertechnisch war dieser Sommer — trotz der warmen Temperaturen der vergangenen Wochen — sicher alles andere als rekordverdächtig. Was Bauarbeiten angeht, wurde heuer dagegen tatsächlich eine neue Bestmarke erreicht: Mit zeitweise mehr als 40 größeren Baustellen im Stadtgebiet wurde in Nürnberg so viel gebaggert, gebuddelt und geteert wie seit den 1950er Jahren nicht mehr. Sehr zum Ärger der Autofahrer und Anwohner, die in den vergangenen Wochen vielerorts mit Lärm, Staub und schier endlosen Staus leben mussten.

Immerhin: Von den 33 größeren Maßnahmen, die das Tiefbauamt auf seiner Internetseite aktuell in der Rubrik "Verkehrsbehinderungen" auflistet, sollen bis zum Schulbeginn am Dienstag, 13. September, acht abgeschlossen sein. Darunter auch größere Baustellen wie die Münchener Straße, die derzeit stellenweise nur einspurig befahrbar ist. 15 weitere Engstellen begleiten uns dagegen noch eine Weile weiter und weichen erst gegen Ende September.

Von den Maßnahmen, die den Verkehrsteilnehmern in diesem Sommer das Leben streckenweise zur Hölle gemacht haben oder weiter machen, gehen die meisten auf das Konto von Christian Vogel. Der Chef des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (Sör) kann aus dem Stand gar nicht sagen, an wie vielen Stellen in der Stadt seine Mitarbeiter derzeit im Einsatz sind, räumt aber unumwunden ein: "Es sind so viele Baustellen wie nie."

Ende September will er daher erstmals in einem "Sommerbaustellen-Bericht" Bilanz über die gesamten Bauaktivitäten von Sör ziehen — "auch um zu sehen, ob und was man noch verbessern kann", wie er betont.

Keine "Opfer" gefordert

Abgesehen vom Nervenkostüm der Verkehrsteilnehmer und Anwohner hat der Baustellenrekord überraschenderweise aber keine "Opfer" gefordert. Laut Pressesprecher Peter Schnellinger konnte die Polizei in diesem Sommer trotz der Vielzahl an Baustellen im Stadtgebiet "weder objektiv noch subjektiv eine Erhöhung der Gesamtunfallzahlen feststellen".

Diese sind sogar zurückgegangen auf 9334 Karambolagen zwischen Januar und September. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch 9444 Unfälle. Da man 2015 zugleich deutlich weniger Langzeitbaustellen habe, lassen die allgemeinen Unfallzahlen laut Schnellinger darauf schließen, „dass es in den Baustellen nicht ungewöhnlich oft gekracht hat“.

Stefanie Taube und Volkan Altunordu