Das erste Nürnberger Neujahrsbaby heißt Johanna Elise

NÜRNBERG - Dieses Silvester werden die Eltern und Großeltern von Johanna Elise Feldberger so schnell nicht vergessen. Während überall in der Region auf den Jahreswechsel angestoßen wurde, kam Johanna Elise in der Hallerweise auf die Welt. Sie ist das erste Nürnberger Baby des Jahres 2017.

Große Freude bei den Eltern Corinna und Lorenz Feldberger. Ihr Neujahrsbaby Johanna Elise kam um 0.58 Uhr zur Welt. Foto: Eduard Weigert



Um 0.58 Uhr war es soweit. Die Eltern Corinna und Lorenz Feldberger sowie ihre Angehörigen erlebten damit einen Start ins neue Jahr, wie er glücklicher nicht sein könnte. Im Klinikum Süd folgten dann die ersten Babys des Jahres 2017 um 2.15 und 2.37 Uhr. Im St. Theresien-Krankenhaus war die Nacht im Kreißsaal ruhig. Bis morgens um 10 Uhr waren dort noch keine Geburten gemeldet. Insgesamt melden die Geburtskliniken einen Anstieg der Geburten im Vergleich zum Vorjahr

Rurik Schnackig/obj