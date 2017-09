Das erwartet Besucher bei den "Stadtverführungen"

Kulturelle Vielfalt am Wochenende mit Spannung, Spiel und Sport - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die "Stadtverführungen" laden am Wochenende dazu ein, Nürnberg in seiner ganzen kulturellen Vielfalt kennenzulernen. Die Veranstaltung in der 18. Auflage bietet etwa 900 Führungen in Nürnberg und Fürth zu 410 Themen – unter dem Motto "Zeichen und Wunder". Wie sollen Besucher sich da nur entscheiden? Die NZ stellt sieben Highlights vor.

"Stadtverführungen" vom 22. bis zum 24. September, Eintritt: acht Euro im Vorverkauf, neun Euro an den Abendkassen. Für ZAC-Karten-Besitzer kostet das Ticket bis zum Donnerstag nur 6,40 Euro.

Für manche Führungen braucht es aus Sicherheits- und Kapazitätsgründen ein extra Anmeldeticket. Karten erhältlich unter www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen wie dem NZ-Ticket-Corner an der Mauthalle. Sie berechtigen zum Besuch beliebig vieler Führungen.

Feierliche Eröffnung am Freitag um 15 Uhr im Rathaus mit dem Vortrag "Zeichen der Hoffnung im politischen Machtzentrum" mit OB Ulrich Maly und Künstler Hanns Herpich.

Meike Kreil krei/ki