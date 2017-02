„Das Gigerla konnte ich besonders gut spielen“

NÜRNBERG - Mit elf stand sie zum ersten Mal in der Bütt. Mittlerweile sind zwölf Jahre vergangen und Andrea Müller ist ein alter Hase bei den Eibanesen. Mit dem Stadtanzeiger sprach sie über die Gabe der freien Rede und über Grenzen des Faschingshumors.

Vor der Bütt steht die Arbeit: Am Text feilen, die Rolle erarbeiten, Auswendiglernen — Andrea Müller kennt das seit vielen Jahren. © Foto: privat



Die Fähigkeiten, die Andrea Müller sich angeeignet hat, kann sie im Alltag gebrauchen. © Foto: Müller



Frau Müller, erinnern Sie sich an Ihre erste Büttenrede?

Andrea Müller: Sehr gut sogar. Ich war gerade elf Jahre alt. Das Ganze war denkbar kurzfristig. Drei Tage vor meinem Auftritt lag die Rede in meinem Briefkasten. Ich habe geübt und geübt, bis ich reif für den Auftritt war.

Der vermutlich ein Erfolg war.

Müller: Die Zuschauer haben jedenfalls gelacht — ich war vollauf zufrieden.

Wie sind Sie zur Faschingsrednerin geworden?

Müller: Ursprünglich kam ich vom Gardetanz. Da muss ich wohl durch ein gewisses schauspielerisches Talent aufgefallen sein. Jedenfalls hat man mich irgendwann gefragt, ob das nichts für mich wäre.

In dem Alter können sich viele etwas Angenehmeres vorstellen, als allein vor einer großen Menschenmenge zu stehen . . .

Müller: Das war für mich kein großes Problem. Natürlich ist die Aufregung auch immer ein Begleiter. Und das ist auch gut so. Bei uns sagt man auch: Wenn das mal nicht mehr so ist, dann ist es Zeit aufzuhören. Ich hatte aber nie den Gedanken „Oh Gott, was machst Du hier eigentlich?“ Man bekommt ja auch viel Feedback und wenn das passt, dann bestätigt einen das ja auch.

Sie sagen, die Rede lag im Briefkasten. Wird die immer für Sie geschrieben?

Müller: Als ich Kind war, war das so. Bald habe ich sie selber geschrieben. Oder mit Unterstützung. Das hat den großen Vorteil, dass man den Inhalt noch mehr auf sich zurechtmünzen kann.

Woher wissen Sie, was funktioniert? Gibt es ein Testpublikum?

Müller: Meine Eltern sind gleichzeitig Fans und Kritiker. Zuerst bekommen sie das Ergebnis zu hören. Dann weiß ich, ob es passt, oder ob ich noch etwas ändern muss. Wichtig ist auch beim Verfassen, den Text immer wieder laut zu sprechen. Erst dann merkt man, ob es vom Vortrag oder und von der Sprache oder vom Reimschema her gut passt.

Wo liegen für Sie die Grenzen beim Faschingshumor?

Müller: Dort, wo es verletzend wird. Das muss man gut abwägen, denn ein wenig Biss darf und soll im Fasching durchaus dabei sein. Und Politiker darf man schon auch mal durch den Kakao ziehen — das sind Profis, die können das in der Regel ab. Aber die Rede sollte nicht unter die Gürtellinie gehen. Da muss man die Grenzen anderer akzeptieren — schließlich ist mein Ziel, dass sich möglichst alle amüsieren.

Der Skandal um das Nürnberger Prinzenpaar wurde in den eigenen Reihen als ,Schnee von gestern‘ betitelt. Ist das angebracht?

Müller: Ich finde, ja. Zuerst war es ein Schock und wir hatten ernsthaft Angst, dass nun das Image des Nürnberger Faschings stark leidet. Bei uns haben sogar Leute angerufen und gefragt: Seid ihr das? Mittlerweile aber hat es sich beruhigt. Und Humor ist da nicht das schlechteste Mittel.

Wie viel ist bei Ihnen Talent und wie viel Erfahrung?

Müller: Klar habe ich ein bisschen was mitgebracht. Da kann man darauf aufbauen. Ich habe mehrere Fortbildungen für Büttenredner besucht.

Was lernten Sie da?

Müller: Wie man auftritt, wie man eine Rede aufbaut. Auch eine gewisse Schlagfertigkeit lässt sich trainieren. Vergesse ich zum Beispiel meinen Text, kann ich sagen: „Ich hab meinen Faden verloren“ — und zur ersten Reihe: „Haben Sie ihn vielleicht gefunden?“ Dann bleibt man souverän und während die Leute lachen, kann man sich wieder orientieren.

Fähigkeiten, die man auch außerhalb der Bütt brauchen kann, oder?

Müller: Absolut. Mir hat das wirklich im Leben sehr weitergeholfen. Ich war mal eher schüchtern. Die Zeiten sind zum Glück vorbei (lacht). Ich arbeite als Sekretärin und da kann ich das brauchen. Bereits in der Ausbildung war es so, dass — falls mir mal jemand blöd kam — eben ein entsprechender Spruch von mir zurückkam.

Gab es eine Büttenrede, die für Sie herausragend war?

Müller: In meinem zweiten Jahr, da war ich ein Eibaneser Gigerla und habe aus dem Leben eines Grillhähnchens erzählt. Da hat der Saal getobt. Und weil ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks vor Ort war, hatte ich sogar noch einen Fernsehauftritt.

Welches sind die schwierigeren Auftritte?

Müller: Das ist immer von der Person abhängig, die ich darstelle. Das Gigerla ließ sich wunderbar spielen. Ich war auch schon eine Polizistin, da fand ich es viel schwieriger, den Ton zu treffen.

Sie sind zur Faschingszeit ordentlich eingespannt. Was sagt Ihr Partner dazu?

Müller: Mein Lebensgefährte hat volles Verständnis — er ist bei der Bretonia. Wir helfen uns und wissen, dass der andere jetzt gerade nicht viel Zeit hat.

Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs für die Bütt aus?

Müller: Das ist schwierig. Ich habe zwar gerade erst zwei Mädels gecoacht, aber insgesamt sieht es in Nürnberg mau aus. Bei uns in Nürnberg stehen einfach der Tanz und die Akrobatik sehr im Vordergrund. Das ist in Unterfranken und Oberfranken ganz anders, die setzen mehr auf die Rede und stocken da momentan ordentlich auf.

Verraten Sie uns schon jetzt den Inhalt Ihrer diesjährigen Büttenrede?

Müller: Ich bin heuer nicht in der Bütt, weil ich Faschingsprinzessin bin. Aber auch als solche darf ich auf der Bühne stehen und daherreden — also, mir wird wohl in diesem Jahr nichts fehlen.

RURIK SCHNACKIG

