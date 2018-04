Ob nun abends im Dunkeln oder tagsüber bei strahlendem Sonnenschein: So beliebt wie in diesem Jahr war das Nürnberger Frühlingsfest noch nie: Über zwei Millionen Besucher wurden seit der Eröffnung am 31. März gezählt. Ein Rekord für die Schaustellerinnen und Schausteller auf dem Gelände am Dutzendteich. Kein Wunder also, dass das Volksfest auch am letzten Wochenende noch einmal richtig gut besucht war. © Roland Fengler