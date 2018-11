Das müssen Sie über den Nürnberger Christkindlesmarkt wissen

Am Freitag eröffnet der Markt mit dem Prolog am Hauptmarkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Traditionell beginnt der Nürnberger Christkindlesmarkt immer am Freitag vor dem ersten Advent mit dem Prolog. Bis zum 24. Dezember werden dann wieder Gäste aus aller Welt durch die Buden am Hauptmarkt schlendern. Die wichtigsten Fakten über einen der größten Weihnachtsmärkte der Welt haben wir in einer Slideshow für Sie zusammengefasst.

nb