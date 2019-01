Das Sams und noch viel mehr Figuren

NÜRNBERG/STEIN - Der Mann hinter dem "Sams": Bei einem Werkstattgespräch in der Faber-Akademie plauderte Kinderbuchautor Paul Maar aus dem Nähkästchen.

War in Stein zu Gast: Kinderbuchautor Paul Maar. © Foto: Ingo Wagner/dpa



Man sieht Paul Maar nicht an, dass er inzwischen schon über 80 ist. Der Erfinder des "Sams" wirkt frisch und ist kaum zu bremsen. Am Wochenende kam er zu gleich zwei Terminen nach Stein: Es gab eine Lesung für Schulkinder im Rathaus und ein Werkstattgespräch mit Literatur-Studenten der Akademie Faber-Castell.

Die befindet sich in der ehemaligen Bleistift-Fabrik. Ein passender Ort für den Autor und Illustrator, der seine Geschichten am liebsten in aller Ruhe an einem drei Meter langen Maltisch entwirft: "Rechts liegen die Zeichenstifte, links die Schreibstifte. Die ersten 20 Seiten schreibe ich immer mit der Hand. Denn die Gedanken werden leichter, wenn man mit feinen Stiften schreibt."

Bevor er mit dem Schreiben beginnt, macht er sich Skizzen und Pläne. Für seinen im Jahr 1948 spielenden Jugend-Roman "Kartoffelkäferzeit" etwa recherchierte er das komplette Wetter dieses Jahres, erfand einen Stammbaum der Familie und zeichnete den Grundriss des Gasthauses, in dem die Handlung spielt: "Ich wusste, wie viele Meter es von der Küche in den Keller waren und ob die Tür nach links oder rechts aufgeht." Für seine Kinderbücher, die den Großteil seiner Werke ausmachen, treibt er den gleichen Aufwand: "Ich halte mich an den Rat von Erich Kästner: Man soll für Kinder wie für Erwachsene schreiben – nur etwas besser!"

Maar erzählt ausführlich und ehrlich aus seinem Leben. Und spart dabei auch Pannen nicht aus: "Da ich beim Vertragsunterzeichnen leichtsinnig war, habe ich die Bildrechte am Sams abgegeben. Deswegen erscheinen die Bücher jetzt mit neuen Zeichnungen, die nicht von mir sind."

Herrn Taschenbiers Vorbild

Natürlich wollen die Studierenden auch wissen, wie Maar auf seine berühmteste Figur kam. Die Idee verdankt er einem Mitarbeiter des Stuckateurbetriebs seines Vaters: "Ein Buchhalter, der bei uns im Haus arbeitete. Er war ein sehr netter und duldsamer Mann, der sich nie beschwert hat – auch wenn mein Vater ihn oft ungerecht behandelt hat. Ich habe ihm immer gewünscht, dass er mehr Lebensfreude findet. Doch wie konnte ich ihm die geben? So wurde er zum Vorbild für Herrn Taschenbier, der durch das Sams befreit wird."

Eigentlich war die Sams-Story als abgeschlossene Geschichte geplant: "Es kommt an einem Samstag und geht am nächsten, das erschien mir logisch", lacht Maar. "Aber die Kinder sahen das anders. Die haben mir immer wieder gesagt, dass der Schluss falsch ist: Das Sams solle bei Taschenbier bleiben. Das habe ich sieben Jahre ausgehalten – und dann doch ein zweites Sams-Buch geschrieben mit dem Wunschschluss der Kinder." — Schon in der nächsten Woche bekam ich Briefe von Kindern: "Danke, dass Du einen zweiten Teil gemacht hast. Wann kommt der dritte?"

Den angehenden Autoren der Faber-Akademie gibt Maar schließlich noch zwei Ratschläge mit auf den Weg: "Schreiben Sie das, was Ihnen am Herzen liegt. Und suchen Sie sich einen Agenten, der sich für Sie um die Verträge kümmert!"

PETER ROMIR