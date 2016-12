Das sind die besten Lieferservices in Nürnberg

Lieferheld ermittelt die Top-Bestellrestaurants mit speziellem Algorithmus - vor 5 Stunden

NÜRNBERG - Die Online-Bestellplattform Lieferheld.de hat die führenden Bringdienste Nürnbergs mit dem Lieferheld Award gekürt. Das Ergebnis: Die Stadt wird von Pizza und Pasta dominiert.

Et voilà! Hier ist Ihre Pizza. © Colourbox.de



Nürnbergs Top 5 der Lieferdienste wird in diesem Jahr - den Award gibt es bereits zum dritten Mal - vom Heimservice Leckeranto angeführt, der damit Vorjahressieger La Pergola die Krone nimmt. Salate, Pasta, Pizzen und sogar Burger liefert er den Nürnbergern. Diese loben laut Lieferheld.de nicht nur Küche, sondern auch Schnelligkeit des Restaurants.

Silber holt sich New Yorker's Pizzaservice in der Rothenburger Straße – spezialisiert auf Pizza bietet er das belegte Fladenbrot auch vegan an. Platz drei auf der Siegertreppe nimmt La Pergola mit traditionellen italienischen Gerichten ein. Aus der Reihe mit Pizza und Pasta in Nürnberg fällt lediglich das SAIGON 2 - Vietnam Restaurant mit asiatischer Küche.

Die Top 5 Lieferservices in Nürnberg auf einen Blick (Quelle: Lieferheld.de)

1. Leckeranto - Schweinauer Hauptstraße 58

2. New Yorker's Pizzaservice - Rothenburger Str. 51

3. La Pergola - Bartholomäusstraße 66

4. SAIGON 2 - Vietnam Restaurant - Tafelfeldstraße 17

5. Pizza Bis 3 - Eberhardshofstraße 1b

Die Auszeichnungen erfolgten nicht auf Basis subjektiver Abstimmungen, sondern sind Ergebnis aus einer Analyse gesicherter Daten, teilte Lieferheld.de mit. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über 8.000 Partner-Restaurants in Deutschland, liefert jährlich über 30 Millionen Gerichte aus und konnte bis Mitte Dezember auf mehr als 500.000 individuelle Nutzerbewertungen im laufenden Jahr zurückgreifen.

Diese drei Kriterien fließen in die Bewertung der Lieferdienste mit ein:

1. Die Qualität des Lieferservices, ermittelt anhand der abgegebenen Kundenbewertungen.

2. Die Kundenzufriedenheit: Diese bezieht sich auf die Häufigkeit der Wiederbestellungen bei einem Restaurant.

3. Die Zuverlässigkeit des Lieferservices, festgestellt anhand der Quote der Bestellungsannahmen durch ein Restaurant.

sh

