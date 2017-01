Das sind die Sammelstellen für Christbäume in Nürnberg

NÜRNBERG - Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Nürnberg (ASN) sorgt auch heuer wieder vom 9. bis 20. Januar für die Abholung der Christbäume im gesamten Stadtgebiet — hier finden Sie einen Terminüberblick.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Nürnberg (ASN) sorgt auch heuer wieder vom 9. bis 20. Januar für die Abholung der Christbäume. © Eduard Weigert



Die abgeschmückten Weihnachtsbäume dürfen frühestens einen Tag vor dem jeweiligen Abfuhrtag zu den Sammelplätzen gebracht werden. Wer den Christbaum bereits vorher entsorgen möchte, kann ihn bei den kommunalen Wertstoffhöfen selbst abgeben. An den aufgelisteten Tagen werden morgens ab 7 Uhr die Christbäume abgeholt:



Montag, 9. Januar

90427 Brettergartenstraße/gegenüber Hausnummer 59 bei der Grünfläche; 90429 Muggenhofer Straße/Ecke Pestalozzistraße bei der Grünfläche; 90429 Fürther Straße/Ecke Adolf-Braun-Straße; 90443 Gostenhofer Hauptstraße/Ecke Bauerngasse bei der Litfaßsäule; 90431 Fürther Straße/Ecke Lenaustraße;

90431 Fürther Straße/Ecke Roonstraße bei der Grünfläche; 90431 Leyer Straße/Ecke Seebacher Straße; 90431 Rothenburger Straße/Ecke Sigmundstraße; 90439 Schwabach Straße/Ecke Leonhardsplatz am Kirchweihplatz; 90441 Schweinauer Hauptstraße/U-Bahn hof Hohe Marter, nach Ab gang zum Park; 90441 Nopitschstraße/Ecke Holzwiesenstraße auf der Freifläche.



Dienstag, 10. Januar

90449 Gebersdorfer Straße/Ecke Bibertstraße bei der Litfaßäule; 90451 Eibacher Hauptstraße/Ecke Motterstraße; 90453 Einsteinring/bei der Bushaltestelle Friedhofseite; 90453 Reichelsdorf/Ecke Schalkhaußer Straße und Steinhauser Weg; 90453 Dollnsteiner Straße/beim "Nah & Gut-Markt";



Mittwoch, 11. Januar 2017

90419 Johannisstraße/Endhaltestelle Straßenbahn/gegenüber Westfriedhof; 90419 Palmplatz/Ecke Hallerstraße gegenüber der Kirche; 90425 Forchheimer Straße/Ecke Pretzfelder Straße; 90425 Düsseldorfer Straße/Höhe Anwesen Düsseldorfer Straße 50a; 90427 Neunhof/Grünfläche beim An dreas-Reichel-Platz; 90427 Boxdorfer Hauptstraße/Gegenüber der Gaststätte „Apollon“; 90427 Bucher Hauptstraße/Ecke Am Wegfeld; 90427 Schweinfurter Straße/beim Festplatz



Donnerstag, 12. Januar 2017

90408 Pilotystraße/Ecke Archiv- und Meuschelstraße; 90408 Kobergerplatz/Ecke Kobergerstraße; 90408 Am Stadtpark/Ecke Wurzelbauerstraße; 90409 Nordring/Ecke Am Stadtpark; 90411 Äußere Bayreuther Straße/ Ecke Schafhofstraße; 90411 Ziegelsteinstraße/Ecke Heroldsberger Weg; 90411 Buchenbühl/Am Paulusstein hinter der Bushaltestelle; 90411 Bierweg/Grünfläche Zum Stiegelfeld; 90425 Kilianstraße/gegenüber BayWa auf der Freifläche; 90491 Oedenberger Straße/Ecke Carl-von-Linde-Straße; 90491 Leipziger Platz/bei der Grünanlage; 90491 Kieslingstraße/ gegenüber Dresdener Straße.

Freitag, 13. Januar

90402 Westtor/Gehweg beim Anwesen Spittlertormauer 1; 90402 Jakobsplatz/nördlich der Kirche; 90402 Lorenzkirche/beim Tugendbrunnen; 90403 Innerer Laufer Platz/vor dem Willstätter-Gymnasium; 90489 Fenitzerplatz/Fenitzerplatz bei der Litfaßäule; 90489 Olof-Palme-Platz/ Olof-Palme-Platz bei der Grünfläche; 90489 Stresemannplatz/Parkanlage neben Taxistand.

Montag, 16. Januar

90482 Ostendstraße/Wagenseilstraße/Grünfläche zum Ring; 90482 Lauf amholzstraße/Ecke Eslarner Straße; 90482 Ottensooser Straße/Grünfläche bei der Litfaßsäule; 90489 Welserstraße/Ecke Bismarck und Scharnhorststraße; 90491 Bismarckstraße/bei der Hardenbergstraße; 90491 Eichendorffstraße/Ecke Voßstraße bei der Grünfläche; 90491 am Thumenberger Weg/Ecke Ewaldstraße; 90491 Thumenberger Weg/Ecke Steinplattenweg bei den Glascontainern.

Dienstag, 17. Januar

90461 Nibelungenplatz/zwischen den Blumenkästen; 90461 Parsifalstraße/gegenüber Anwesen Parsifalstraße 2; 90478 Neumarkter Straße/Ecke Regensburger Straße; 90478 Anton-Müller-Platz/Ecke Glockenhofstraße; 90480 Blütenstraße/Ecke Böcklerstraße Freifläche hinter Glascontainern; 90480 Siedlerstraße/Grünfläche Ecke Fallrohrstraße; 90482 Langsee/ Schloßweiherstraße/Grünfläche hinter der Haltestelle Bücherbus.

Mittwoch, 18. Januar 2017

90443 Melanchthonplatz/beim Kinderspielplatz; 90459 am Humboldtplatz/Eingang Grünanlage Hummelsteiner Weg; 90459 Pillenreuther Straße/Ecke Maffeiplatz; 90459 Aufseßplatz/beim Brunnen; 90459 Gugelstraße/Ecke Markgrafenstraße; 90461 Al lersberger Straße/Ecke Galgenhofstraße; 90461 Kleestraße/Ecke Gudrunstraße; 90461 Walkürenstraße/Ecke Nornenstraße bei der Grünfläche; 90461 Lothringer Straße/Ecke Voltastraße; 90461 Defreggerstraße/Grünfläche vor der Kirche zwischen Defreggerstraße und Rieppelstraße (Hasenbuck).

Donnerstag, 19. Januar

90471 Ebermeyerstraße/Grünanlage Bauernfeindstraße; 90471 Planetenring/Höhe Anwesen Planetenring 25; 90471 Neuselsbrunn/Parkplatz östlich von Hausnummer 32; 90471 Hochgernstraße/Ecke Herzogstandstraße; 90473 Liegnitzer Straße/Ecke Gleiwitzer Straße; 90473 Striegauer Straße /Ecke Glogauer Straße; 90473 Julius-Leber-Straße/neben U-Bahn Langwasser-Süd; 90473 Oppelner Straße/Ecke Görlitzer Straße bei der Litfaßsäule; 90473 Jauerstraße/auf der Grünfläche Gleiwitzer Straße; 90473 Militscher Straße/Ecke Görlitzer Straße; 90473 Franz-Reichel-Ring/Ecke Julius-Leber-Straße auf der Grünfläche; 90475 Thomas-Mann-Straße/Ecke Zuckmayerweg; 90475 Gleiwitzer Straße/bei der Einmündung Hans-Fallada-Straße.

Freitag, 20. Januar

90441 Werderau/Volckamerplatz bei der Grünanlage; 90443 Gibitzenhofstraße/Ecke Freiburger Straße; 90451 Innstraße/Wendehammer ne ben Trafohaus; 90469 Julius-Loßmann-Straße/Grünfläche vor Julius-Loßmann-Straße 166-168; 90469 Buchenschlag/Ecke Frauenlobstraße.

Im Bereich des Bürgeramts Ost können die Christbäume bis einschließlich Montag, 16. Januar, an diesen Orten abgelegt werden:

Altenfurt: Auf der Grünfläche an der Schornbaumstraße/Lauenburgerstraße, (Zugang beim Tor in der Lauenburgerstraße) und Ende Altenfurter Straße (Eingang Straßenholz).

Birnthon: Zwischen Grundstück Fettinger und Backofen.

Brunn: Am Kirchweihplatz.

Fischbach: Auf dem Kirchweihplatz (beim Kirchweihbaum).

Moorenbrunn: Klagenfurter Straße auf dem Parkstreifen vor dem Eingang des Spielplatzes.

Stefanie Taube