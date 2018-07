In Punkto Eisdielen lässt sich Nürnberg nichts nachsagen: So ist die Frankenmetropole mit fast 80 Eiscafés gesegnet. Auf Facebook haben die User für ihre Favoriten abgestimmt. Das "Eis im Glück" von Michael Medrea hat dabei ziemlich viele Anhänger gefunden. Vielleicht liegt das auch an der Experimentierfreudigkeit des Eismachers, denn hier kommen auch Sorten wie Ziegenmilch-Cranberry in die Eistüte. © Stefan Hippel