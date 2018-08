Das sind die zehn verrücktesten Airbnb-Wohnungen Nürnbergs

Von Baumhaus bis zum Wohnwagen ist in der Frankenmetropole alles geboten - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Eine Nacht im Zelt? Oder darf es doch lieber etwas anspruchsvoller sein? Bei Airbnb findet man von Wohnwagen bis hin zur Villa alle möglichen Übernachtungsmöglichkeiten. Nordbayern.de stellt die zehn verrücktesten Airbnb-Angebote in Nürnberg vor.

