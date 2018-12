Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Gegen 11.15 Uhr bog ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer in die Donaustraße und kollidierte dort mit einem Rollerfahrer. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Die genaue Ursache ist unklar. Der Verkehr musste um die Unfallstelle herum geleitet werden.

Nach den lebensgefährlichen Messerstichen gegen drei Frauen im Stadtteil St. Johannis konnte die Polizei einen 38-jährigen Thüringer festnehmen. Er steht unter dringendem Tatverdacht. Die Nürnberger können nach aufregenden Tagen wieder aufatmen. Ein Rückblick in Bildern.

Nach dem Angriff auf drei Frauen in der Nürnberger Nordstadt lief die Suche nach dem Täter auf Hochtouren. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte das Stadtgebiet am Freitag abgesucht und Anwohner befragt.