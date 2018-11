Das sollten Sie zum Christkindlesmarkt-Start wissen

NÜRNBERG - Am Freitag blickt ganz Nürnberg wieder auf die Empore der Frauenkirche, wo das Nürnberger Christkind den Christkindlesmarkt 2018 eröffnen wird. Hält das Wetter? Was kostet der Glühwein? Und um wie viel Uhr geht es eigentlich los? Wir haben die letzten Infos.

Bei Dunkelheit über den Christkindlesmarkt schlendern: Ab Freitag ist das wieder möglich! Foto: Edgar Pfrogner



Wann öffnen die Buden? Um 10 Uhr öffnen am Freitag die Buden für den Besucherverkehr. Wer mag, kann sich also schon vormittags durch das kulinarische Angebot schlemmen und Souvenirs shoppen.

Wann spricht das Christkind seinen Prolog? Der Moment, auf den alle hinfiebern, ist der, wenn sich das Christkind um 17.30 Uhr auf der festlich beleuchteten Empore der Frauenkirche blicken lässt und die berühmten Worte spricht: "Ihr Herrn und Frau’n, die Ihr einst Kinder wart, Ihr Kleinen, am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt: Hört alle zu, was Euch das Christkind sagt!" Den kompletten Prolog-Text gibt es hier zum Nachlesen. Wir begleiten das Christkind übrigens ab 10 Uhr in einem Live-Blog auf nordbayern.de

Wie heißt das Christkind? Rebecca Ammon. Sie befindet sich bereits im zweiten Jahr ihrer Amtszeit, kann heuer also aus dem vollen Erfahrungsschatz der Weihnachtszeit 2017 schöpfen. Hier sehen Sie ihren Prolog von 2017 im Video. Da das Christkind immer für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt wird, ist der Markt 2018 auch schon wieder der letzte für Ammon, zumindest in ihrer Funktion als Christkind.

Wie wird das Wetter? Am Freitag, so schreibt es der Wetterochs, erreicht uns eine Kaltfront, die am Nachmittag zeitweise Regenfälle mitbringt. Der Prolog könnte also eine feuchte Angelegenheit werden - gut einpacken sollten sich alle Besucher aber ohnehin, denn es werden höchstens 4 Grad erreicht.

Was kostet der Glühwein? Die vielleicht wichtigste Frage. Für 3,50 Euro kann man sich die neue Sammeltasse, auf der neben Burg und Markt Ritter Eppelein zu sehen ist, mit Fruchtglühwein füllen lassen - die normale Variante kostet, ebenso wie das Tassenpfand, drei Euro. Das kulinarische Angebot wird übrigens um Küchle, Winzerglühwein und einen Schokoladentaler mit Christkindlesmarkt-Motiv erweitert.

Was gibt's Neues? Die "Marke" Christkindlesmarkt soll nur behutsam verändert werden - in diesem Jahr gilt das vor allem für die Beleuchtung. Ähnlich wie bei der Kinderweihnacht, hängen künftig Lichtgirlanden mit dem Schriftzug "Christkindlesmarkt" an den Hauptzugängen, zudem sollen neue LED-Lichter in und um den Markt die Budenstadt heller und schöner als bisher leuchten lassen, auch der Schöne Brunnen soll bereits tagsüber strahlen. Unter den Händlern sind wieder einige Neulinge, sie bringen unter anderem handbemalten Glasschmuck, Papeteriewaren und filigrane Weihnachtssterne mit, zudem kommen die Sammler von Hummelfiguren an einem Stand auf ihre Kosten.

Wie viele Gäste werden erwartet? 2,1 Millionen Besucher kamen im vergangenen Jahr, darunter waren zu gleichen Teilen Gäste aus Nürnberg, aus der Region und Touristen aus dem In- und Ausland. Heuer dauert der Markt aber immerhin einen Tag länger - gut möglich also, dass die Vorjahresmarke geknackt wird.

Ist der Markt sicher? Eine konkrete Bedrohungslage liegt nicht vor. Mit Blick auf die Sicherheit wird die Polizei wieder die Zugänge zum Hauptmarkt blockieren und ihre Präsenz verstärken. Das Konzept habe sich bewährt, so die Stadt.

