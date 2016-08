Das "SoulFood" lockt mit einem Stern und viel Herzlichkeit

NÜRNBERG - Da bahnt sich etwas an: Das Auerbacher "SoulFood" und das Nürnberger "Meiers ZweiSinn" planen eine ungewöhnliche Tauschaktion. Außerdem in dieser neuen Ausgabe der Gastro-News: das Maharadscha Palace in der Südstadt und der neue "Vegan Guide".

Sie haben gut lachen: Christine Heß und Michael Laus führen das Restaurant "SoulFood" in Auerbach mit einem Stern und mit viel Herzlichkeit und Erfolg. © Foto: Gert Krautbauer/oH



Der August ist langweilig? Im Gegenteil! Man kann Pläne in die Tat umsetzen, die schon ewig auf der Wunschliste stehen. Zum Beispiel ein Ausflug in die frühere Bergbau-Stadt Auerbach. Dort in der Oberpfalz ist nämlich ein Restaurant zu finden, das Essen für die Seele bietet. "SoulFood" heißt das Lokal von Michael Laus und Christine Heß, das im vergangenen Jahr mit seinem ersten Stern von Michelin ausgezeichnet wurde und trotzdem wunderbar bodenständig geblieben ist. Und außerdem bezahlbar: Die zwei Abendmenüs "Das Eine" und "Das Andere" schlagen bei vier Gängen mit 49 und 59 Euro zu Buche.

Wer die Oberpfalz mit einem kleinen Ausflug verbinden will, der nimmt mittags Platz im "SoulFood" direkt am Marktplatz und lässt sich mit einem Drei-Gänge-Menü überraschen (36 Euro). Und das meinen wir ernst. Was einem beim "Überraschungsmenü" auf den Teller kommt, verrät Christine Heß nicht.

Ein fruchtiger Melonensalat mit gebeiztem, sehr zarten Zitronensaibling und Topfencreme, die einen Tick nach Meerrettich schmeckt (15,50 Euro), zum Beispiel. Oder man wählt doch à la carte und ein cremiges Pfifferlingrisotto (19,50 Euro). Als Dessert löffeln wir glücklich eine phänomenale Kokos-Pannacotta samt Yuzu-Basilikum-Sorbet. Lecker, das muss man einfach so sagen. Und das passt hier auch – Stern hin oder her. "Wir wollen so bleiben, wie wir sind. Entspannt, unkompliziert und für alle offen, ob Familie oder Gourmet", sagt Michael Laus.

Einen regen Austausch hat der junge Koch auch mit seinen Nürnberger Kollegen. Als einmal das Team des "Meiers ZweiSinn" im "SoulFood" zu Gast war, kamen Laus und Stefan Meier auf die Idee, doch mal Restaurants zu tauschen. Gesagt, getan: Am Samstag, 17. September, heißt es "ZweiSinn meets SoulFood" in Auerbach, am Freitag, 28. Oktober, dann "SoulFood meets ZweiSinn" in Nürnberg. Das Sechs-Gang-Menü mit Aperitif kostet 95 Euro. Bitte unbedingt im jeweiligen Restaurant reservieren!

Restaurant SoulFood, Unterer Markt 35, 91275 Auerbach, (0 96 43) 2 05 22 25, www.restaurant-soulfood.com, geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag. Für die Veranstaltung am 28. Oktober in "Meiers ZweiSinn", Äußere Sulzbacher Straße 118, Nürnberg, unter (09 11) 92 30 08 23 oder reservierung@meierszweisinn.de reservieren.

Indische Restaurants gibt es in Nürnberg nur wenige. Leider. Doch Menschen, die häufig in dieses ferne Land reisen, behaupten, der beste Inder sei das "Maharadscha Palace" in der Südstadt. Außerdem wurde das Lokal mit Lieferservice 2016 auf den ersten Platz bei Lieferando.de, gewählt: Hier wird am häufigsten in Nürnberg bestellt. Bhupinder Singh heißt der Inhaber, der die indische Küche von Paramjeet Singh Flora vor sechs Jahren übernommen hat. Das Innere des an der Regensburger Straße ansässigen Lokals erinnert an einen Bollywood-Film: viel Farbe, Gold und Glitzer – original indisch.

Alles werde frisch zubereitet, so der Inhaber, und die Zeit, die es dauert, bis das Gericht auf den Tisch kommt, bestätigt dies positiv. Hühnchen in allen Variationen steht natürlich auf der Karte, die einen zunächst etwas überfordert.

Doch der sehr nette Service erklärt gerne, wie die Speisen zubereitet sind. Wir wählen "Chicken Tikka Masala": Hühnchen, zuerst mit Jogurt mariniert, dann am Spieß im Tandoor gegrillt und anschließend mit Paprikastreifen, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer in einer wunderbaren Soße gegart (12,50 Euro).

Jedes Gericht schmeckt anders, würzig, köstlich. Dazu bestellen wir das Brot Naan, das im Tandoor gebacken wird. Aber auch die Fisch- und Lammgerichte erfreuen unseren Gaumen und lassen uns zufrieden seufzen. Am besten, man wählt verschiedene Gerichte und tauscht sich untereinander aus, damit jeder mal kosten kann.

Maharaja Palace, Regensburger Straße 41, Nürnberg, (09 11) 4 74 42 50; geöffnet täglich, Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 23 Uhr, Samstag von 16 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertag 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 23 Uhr, auch Lieferservice. www.veganguide-nuernberg.de

Neuer Vegan Guide für Nürnberg, Fürth und Erlangen

Wohin, wenn man vegan essen möchte? Bereits zum vierten Mal ist der praktische Wegweiser "Vegan Guide" für Nürnberg, Fürth und Erlangen erschienen. 15.000 Exemplare liegen in zahlreichen Läden, Lokalen sowie in Touristen-Informationen und bei Veranstaltungen aus.

In dem kleinen Guide mit dem großem Inhalt im praktischen Hosentaschenformat stecken rund 200 persönlich getestete, vegan-freundliche Restauranttipps und über 50 Tipps für den tierfreundlichen Einkauf, inklusive Empfehlungen für veganes Frühstück, Eisdielen, Catering, Lieferdienste, Cafés mit Pflanzenmilch und Bäckereien mit veganem Angebot. Erstmals werden auch tierfreundliche, nachhaltige Kleidungsläden, Friseure und Kosmetikläden vorgestellt.

Schon seit Anfang 2013 ist der "Vegan Guide" eine Anlaufstelle für die Suche nach veganen Angeboten in Läden und Lokalen in Nürnberg, Erlangen, Fürth, Ansbach und Umgebung. Neben der jährlich erscheinenden Printversion bietet der "Vegan Guide" auch auf seiner Web- und Facebook-Seite aktuelle Restaurantempfehlungen, Produkttipps und Infos über Neueröffnungen und vegane Veranstaltungen in der Region.

Katja Jäkel