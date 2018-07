Das steckt heute im Ex-Arbeitsamt in der Innenstadt

Umfassende Sanierung machte das Gebäude für neue Mieter attraktiv - vor 6 Minuten

NÜRNBERG - Jeder Nürnberger kennt ihn, den gewaltigen Sandsteinkomplex an der Karl-Grillenberger-Straße, der seit Jahrzehnten das Stadtbild mitprägt - doch was steckt eigentlich darin? Wir haben uns vor Ort umgesehen. Und unter anderem Deutschlands größte Änderungsschneiderei entdeckt.

Arbeitsamt und Krankenkasse lagen hier einst Tür an Tür: Der langgestreckte Sandsteinkomplex an der Karl-Grillenberger-Straße, entstanden in der Zeit der Weimarer Republik, war für Arbeiter und Angestellte einmal eine der wichtigsten Adressen in der Stadt. Das hat sich geändert.