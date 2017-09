Auto Scooter, Achterbahn und Zuckerwatte: Der traditionelle Familiennachmittag am 159. Herbstvolksfest war am Mittwoch gut besucht. Groß und klein ließen sich dabei von keiner Regenwolke vom Besuch ihrer Lieblingsfahrgeschäfte abbringen. Die Folgen: Andrang auf den Bundesstraßen rund um den Dutzenteich sowie Schlangen vor "Breack Dance" und Co. sowie den Schlemmerbuden. Das Volksfest läuft noch bis Sonntag, den 10. September. © NEWS5 / Friedrich