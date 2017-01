Das Warten hat ein Ende: Eislaufen in Nürnberg möglich

Drei Weiher freigegeben - Schlittschuh-Spaß womöglich von kurzer Dauer - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Seit Montag sind drei Weiher im Stadtgebiet zum Eislaufen freigegeben. Damit können Schlittschuhfreunde nun unter anderem auf dem Großen Dutzendteich ihre Runden drehen.

Das gab die Stadt Nürnberg am Montag bekannt. Daneben sind auch der Valznerweiher sowie der Forstweiher in Eibach freigegeben. Weiterhin gesperrt sind der Kleine Dutzendteich, der Langwassersee sowie der Marienbergweiher. Dauerhaft gesperrt für winterliche Sportaktivitäten ist der Stadtparkweiher.

Mit dem Schlittschuh-Spaß könnte es aber bald schon wieder vorbei sein: Ab Mittwoch sollen die Temperaturen in den Plusbereich steigen. Sollte dann die Eisstärke auf weniger als zehn Zentimeter schmelzen, werden die Weiher wieder gesperrt, so die Stadt Nürnberg.

