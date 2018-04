Dechêne wird neuer Chefarzt am Klinikum Nürnberg

NÜRNBERG - Er ist der neue Spezialist für Magen, Darm und Leber: Prof. Alexander Dechêne hat die Leitung der Gastroenterologie am Klinikum Nürnberg übernommen.

Der habilitierte Internist Prof. Alexander Dechêne ist neuer Chefarzt der Gastroenterologie. © Günter Distler



Und noch ein Postenwechsel am Klinikum. Die Gastroenterologie zählt zu der Reihe von Abteilungen, die binnen weniger Monate ihre Chefs in den Ruhestand verabschiedet haben. Seit März ist der Neue im Dienst: der 43 Jahre alte Internist Alexander Dechêne. Der gebürtige Aachener wechselt aus Essen nach Nürnberg. Dort arbeitete er seit 2002 am Universitätsklinikum, zuletzt als stellvertretender Leiter der Gastroenterologie.

Dieses zentrale Fach, das sich mit Magen-Darm- und Stoffwechselerkrankungen von Diabetes bis Tumoren befasst, ist auch in Nürnberg stark gefragt. Die 143-Betten-Abteilung versorgt jährlich 5500 stationäre Patienten und führt 15.000 endoskopische Eingriffe durch – nach Angaben des Klinikums ein Spitzenwert unter Deutschlands Krankenhäusern. Er erlebe die Klinik, die auch Hormonerkrankungen betreut, als "sehr gut eingeführt" und erfahren, sagt Dechêne. Auch der hohe Anteil an ambulanten Behandlungen sei positiv; es komme vielen Patienten entgegen, wenn sie auch für anspruchsvolle Verfahren nicht im Krankenhaus bleiben müssten. Mit seiner Paracelsus-Universität sei das Klinikum ein "toller Ort" für die anwendungsbezogene Forschung.

Fokus auf die Leber

Der neue Chefarzt möchte künftig Erkrankungen der Leber mehr in den Blick nehmen – neben der Endoskopie sein Schwerpunkt. So werde beispielsweise die Fettleber unterschätzt. Oft eine Folge von Übergewicht, birgt diese verbreitete Zivilisationskrankheit das Risiko chronischer Entzündungen und kann Leberkrebs auslösen. Zusammen mit Bluthochdruck und zu hohem Blutzucker verschärft die Fettleber das sogenannte metabolische Syndrom – und damit die Gefahr tödlicher Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Gegen das fränkische Schäufele hat der Nordrhein-Westfale deswegen aber nichts einzuwenden, weder persönlich noch medizinisch. "Ich liebe deftiges fränkisches Essen", bekennt er. Als "Mischung aus Fett und Eiweiß" sei das Gericht kein Problem – aber eben nur, solange es in Maßen genossen wird. "Es kommt auf die Gesamtmenge der Kalorien an."

Dechêne löst den langjährigen Chefarzt Dr. Herbert Muschweck ab. Dieser bleibt über die Ruhestandsgrenze hinaus als Chefarzt der Inneren Medizin im Krankenhaus Altdorf tätig.

