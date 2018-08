"Deftig süß": Nürnberger Diele bietet Schäufele-Eis an

Und es gibt sogar einen Trailer für die ungewöhnliche Leckerei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Nürnberger Eismacher von "Eis im Glück" sind für ihre wilden Kreationen bereits bekannt. Doch die Geschmackssorten Bier, Spargel-Sorbet und Co. scheinen Michael Medrea noch nicht ausgefallen genug. Am Samstag bringt er eine ganz besondere Kreation in seine Theke.

Für alle Mutigen und Liebhaber der fränkischen Küche heißt es am Samstag: Ab nach St. Jobst! In dem Nürnberger Stadtteil gibt es dann eine ganz besondere Mischung aus Schäufele und Eis. Die Filiale "Eis im Glück" hat mit den witzigen Restaurant-Kritikern Fabio und Phil, bekannt durch ihren YouTube-Kanal "Reingehaun", das besondere Rezept entwickelt.

Das Duo hat sogar eigens einen Trailer für die Herstellung der ungewöhnlichen Leckerei produziert.

Während "Eis im Glück" bereits schon mit Kreationen wie Bier- und Bratwurst-Eis auf sich aufmerksam machte, soll nun mit dem Schäufele-Eis das "berühmte Sommerloch" der Zeitungen gefüllt werden, so teilen es die Inhaber mit. Das hätten die Jungs wohl bereits geschafft.

Auf ihrem Facebook-Auftritt wird das Eis übrigens als "deftig süß" angepriesen. Am Samstag verschenken Phil und Fabio das Ergebnis. Los geht es um 12 Uhr bei "Eis im Glück" in der Äußeren Sulzbacher Straße.

Abstimmung Jetzt sind Sie gefragt: Wir suchen Nürnbergs beste Eisdiele! Was für ein Sommer! Da kann man ja nur Eis schlecken oder schwimmen gehen. Doch wo gibt es das beste Eis in Nürnberg? Wir haben unsere Facebook-User gefragt und aus den meistgenannten Einsendungen eine Abstimmung erstellt. Jetzt sind sie gefragt: Stimmen Sie bis zum 16. August für ihre Ihre Lieblingseisdiele ab, die Sieger geben wir dann an dieser Stelle bekannt. Ihr Voting können Sie übrigens im letzten Bild loswerden.



vek, Katja Jäkel