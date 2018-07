"Deja Vu": Mike Singer kommt im Oktober nach Nürnberg

Der deutscher Popsänger geht mit neuem Album auf Deutschlandtour - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Mit zwölf Jahren stellte er Cover ins Netz, produzierte eigene Songs und erlangte nach und nach nationale Bekanntheit in Deutschland. Anfang des Jahres präsentierte Mike Singer sein neues Album "Deja Vu" und geht damit auf Tour. Neben Zürich, Berlin und Hamburg macht der Popsänger im Oktober auch in Nürnberg Halt.

Im Herbst tourt Popsänger und Influencer Mike Singer durch Deutschland. Am 16. Oktober will er auch die Nürnberger Herzen erobern. © Robert Wunsch



Passend zu seinem 18. Geburtstag erschien mit "Deja Vu" anfang der Jahres das neue Album von Mike Singer, das kurzerhand auf Platz eins in den Deutschen Albumcharts rauschte. Ab Oktober will der Popsänger und Influencer damit auf Tour gehen und unter anderem auch in Nürnberg die Mädels zum Kreischen bringen. Hier steht Singer am 16. Oktober im Löwensaal auf der Bühne. Doch seine Fans sollten schnell sein: Die ersten Shows seien laut Management bereits ausverkauft.

2012 und mit gerade einmal 13 Jahren begann Mike Singer neben Coversongs internationaler Musiker wie etwa Impossible von James Arthur auch eigene Songs zu produzieren und ins Netz zu stellen. Ein Jahr später nahm er an der Castingshow The Voice Kids teil, scheiterte aber in der Battle Round. Mit 16 hatte Singer einen Major-Plattendeal bei Warner Music in der Tasche, sein Debutalbum "Karma" stieg damals auf Platz eins in die Deutschen Albumcharts ein.

"Genreübergreifen arbeiten"

Mit dem neuen Album wollte der mittlerweile 18-Jährige noch eine Schippe drauflegen. "Auf jeden Fall wollten wir beim zweiten Album eins drauf setzten, mehrausprobieren, musikalisch weiter gehen und genreübergreifend arbeiten. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. "Deja Vu" liefert auf jeden Fall einen ziemlich guten ersten Eindruck vom Album.", so Singer.

Sein erster englischsprachiger Song "Bella Ciao", der auch Teil des neuen Albums ist, stieß jedoch bereits auf heftige Kritik. Das Lied ist nämlich eigentlich Cover eines italienischen Protestlieds, das im zweiten Weltkrieg zum Ausdruck des Widerstands gegen den Faschismus wurde. Singers Version würde den eigentlichen Sinn des Songs verfälschen, lauten einige Fan-Kommentare. Bereits über 32.000 Nutzer haben dem Musikvideo auf Youtube einen Daumen nach unten verpasst.