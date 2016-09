Dem toten NSU-Opfer ein Gesicht geben

Gruppe erinnert auch 16 Jahre nach rassistischem Mord an Blumenhändler Enver Þimþek

NÜRNBERG - Das Schweigen durchbrechen“ hat am 16. Jahrestag der Ermordung des türkischen Blumenhändler Enver Þimþek an die drei Nürnberger Opfer der neonazistischen NSU erinnert.

Ein Schild mit dem Gesicht des Opfers hängt seit gestern wieder an der Stelle, an der Enver Þimþek mit acht Schüssen aus zwei Waffen brutal ermordet wurde. © Michael Matejka



Eine kleine Gruppe von jungen Erwachsenen steht an der Ausbuchtung der Liegnitzer Straße in Langwasser, wo der Blumenhändler direkt am Waldrand einst sein mobiles Geschäft hatte. Am 9. September 2000 war der 39-Jährige mit acht Schüssen brutal exekutiert worden, eine Kugel hatte ein Auge durchlöchert.

Der schwerstverletzte Þimþek starb zwei Tage später im nahe gelegenen Südklinikum. Der Selbstständige musste sterben, nur weil er Türke war — genauso wie die beiden anderen Nürnberger Opfer Abdurrahim Özüdoðru und Ismail Yaþar. An diese grauenvollen, rassistischen Taten erinnerte die Initiative mit Transparenten, einer kurzen Ansprache und dem Befestigen eines Plakats mit dem Gesicht des Todesopfers.

Doch nicht alle Passanten verstanden offensichtlich den Sinn der Aktion, ein Verkehrsteilnehmer brüllte im Vorbeifahren lauthals: „Ihr Wichser, ihr habt sie wohl nicht alle.“

Die antifaschistische Gruppe befestigte eine neue Gedenktafel an einem Baum, nachdem das bisherige Schild vor Monaten von Unbekannten entfernt worden war. Auch an den beiden anderen Tatorten — gegenüber der Scharrerschule und in der Südstadt — stellten die Veranstalter Tafeln mit den Gesichtern der Ermordeten auf. Die alten Erinnerungsschilder waren beschädigt oder beschmiert worden. Auch die offizielle Stele der Stadt für die NSU-Opfer am Kartäusertor war zu Jahresbeginn geschändet worden. Unbekannte hatten dort uriniert.

Die Initiative „Das Schweigen durchbrechen“ kritisiert, dass sich die Nürnberger Stadtgesellschaft zunächst geweigert habe, Mahnmale für die Ermordeten zu errichten. Erst als die Tafel für Þimþek gestohlen worden war, habe man sich entsetzt gezeigt.

Für die Organisatoren der Gedenkveranstaltung ist die Forderung nach Auflösung des NSU-Komplexes untrennbar verbunden mit einem angemessenen Gedenken an die Opfer. Es gehe auch darum, „aktuelle Ressentiments in der deutschen Gesellschaft ernst zu nehmen“, unterstreichen die Veranstalter. Heute zeige sich die Ablehnung in Protesten gegen die Errichtung von Flüchtlingsheimen, in diversen „Gida-Bewegungen“ und in der „Alternative für Deutschland“.

Während auf der Liegnitzer Straße ununterbrochen Autos vorbeirollen, macht sich die kleine Gruppe der Beteiligten Gedanken über die Tat vom 9. September 2000. Sie betont, dass es unangemessen und pietätlos wäre, das Andenken des Verstorbenen zu instrumentalisieren. „Auch wir können wohl nur schwer den Schmerz der Familie Þimþek nachvollziehen“, meint ein Redner, „aber wir wollen zumindest versuchen, unsere Solidarität auszudrücken.“

An der Haltebucht der Straße ist neben dem Plakat auch eine schlichte Metallstele, die an das furchtbare Verbrechen erinnert. Eine erloschene Kerze steht am Boden, einige Blumen liegen am Baum — als Zeichen, dass der Tote nicht vergessen ist.

HARTMUT VOIGT