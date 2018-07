Demo für Asef N.: Schülerin nach Flaschenwurf verurteilt

NÜRNBERG - Eine 22-jährige Schülerin warf einem Polizisten bei einer Demo eine Plastikflasche an den Kopf: Sie kassiert neun Monate Freiheitsstrafe, als Bewährungsauflage kommen 1200 Euro hinzu.

Am 31. Mai 2017 sollte Asef N. abgeschoben werden - unter den Demonstranten war auch eine Nürnberger Schülerin. "Im Affekt", so erklärt sie, habe sie die Flasche geworfen, jemanden zu verletzen, sei nicht der Plan gewesen. Doch sie traf einen Beamten am Kopf, im Januar 2018 wurde öffentlich nach ihr gefahndet, ihr Bild im Internet und in Zeitungen veröffentlicht. Tagelang traute sie sich damals nicht mehr aus der Wohnung, schildert sie im Amtsgericht, die Fahndung habe sie auf eine Stufe mit Terroristen und Vergewaltigern gestellt.

Zu dem Wurf, sagt sie, begleitet von Anwältin Elisa Urbanczyk, kam es nur, weil sie so schockiert von der aggressiven Stimmung war und von Gefühlen aufgrund eigener Gewalterfahrungen überwältigt wurde.

Entschuldigung abgelehnt

Der betroffene Beamte schildert zwei Tage Schmerzen, allein schon wegen des damit verbundenen Schreibkrams ließ er sich nicht vom Dienst befreien. Die Entschuldigung der Schülerin, sie schickte ihm vor Wochen einen Brief und drückt im Gericht ihr Bedauern aus, lehnt er ab. Ihre Worte seien bloße Taktik.

Pikant: Die Angeklagte kannte den Polizisten bereits als "Freund und Helfer": Lange vor der Demo zeigte sie ihren Ex-Freund wegen Körperverletzung an, der Polizist hatte ermittelt. Richterin Helga Kastner verurteilte die Frau wegen Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung, in der Strafhöhe folgte sie der Staatsanwaltschaft. Die Angeklagte hatte nach dem Wurf den gestreckten Mittelfinger gezeigt.

Die Verteidigung trat für eine Geldstrafe ein, die öffentliche Fahndung sei Strafe genug gewesen. Zwar nahmen die Behörden den Fahndungsaufruf aus dem Internet, doch das Netz vergisst bekanntlich nichts. Unnötig sei die Fahndung gewesen: Da der geschädigte Polizist die Frau kannte, hätte es genügt, ihm Videoaufnahmen der Demo zu zeigen. Doch dies geschah erst nach der öffentlichen Fahndung.

