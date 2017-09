Demo gegen AfD-Veranstaltung in der Meistersingerhalle

Demonstranten zogen vom Nelson-Mandela-Platz durch die Südstadt - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - "Fremdenfeindlichkeit ist keine Alternative", steht auf einem Schild. "Make Love, not Hass" auf einem anderen. Pünktlich um 10.30 Uhr haben sich die AfD-Gegner am Samstag am Nelson-Mandela-Platz versammelt, um gegen die Wahlkampfveranstaltung der AfD und den Auftritt ihres Spitzenkandidaten Alexander Gauland in der Meistersingerhalle zu protestieren.

Etwa 350 bis 400 Teilnehmer ziehen vom Nelson-Mandela-Platz vor die Meistersingerhalle, um gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD zu protestieren. © Judith Horn



Unter den Demonstranten ist auch Landtagspolitikerin Verena Osgyan von den Grünen. Für sie sind die umstrittenen Äußerungen Gaulands gegenüber der Bundesintegrationsbeauftragten Aydan Özoguz (SPD) ein Versuch der AfD, Nazi-Sprech wieder salonfähig zu machen. Der Satz, Özoguz "in Anatolien entsorgen" zu können, sprenge die Meinungsfreiheit und sei ein zivilisatorischer Dammbruch. "Das kann man so einfach nicht stehen lassen", sagt Osgyan.

Auch Thorsten Brehm, Stadtratsvorsitzender der SPD, hat sich mit einigen Parteikollegen unter die Demonstranten gemischt. Auch wenn das Verwaltungsgericht Ansbach dem Eilantrag der AfD gegen die Kündigung des Mietvertrags für die Meistersingerhalle durch die Stadt am Donnerstag stattgegeben hat, sei es in Brehms Augen die richtige Entscheidung der Stadt gewesen, ein deutliches Zeichen gegen die AfD zu setzen.

Gegen 11.30 Uhr setzten sich nach Polizeiangaben etwa 350 bis 400 Demonstrationsteilnehmer in Bewegung, um Richtung Meistersingerhalle zu ziehen. Dort hält die AfD um 14 Uhr eine Wahlkampfveranstaltung ab.

Zur Demonstration aufgerufen hatte das Antifaschistische Aktionsbündnis Nürnberg (AAB). Die DGB Jugend Mittelfranken und die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg schlossen sich dem Aufruf an.

