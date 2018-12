Demo im Knoblauchsland: Anwohner sind gegen Bebauung

NÜRNBERG - Am Samstag findet im Knoblauchsland eine Kundgebung mit Aufzug gegen Flächenfraß statt - es geht um die Bebauung am Marienberg. Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen.

Auf Transparenten wird am Rand der Flughafenstraße gegen die "SEM" am Marienberg protestiert. Überfüllt war der Info-Abend im Saal des Kulturladens Almoshof, wo die sachliche Diskussion überwog. © Fotos: Edgar Pfrogner, Jo Seuß



Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr wollen etwa 60 Teilnehmer gegen die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Marienberg demonstrieren, die Wohnbebauung auf einem Areal im östlichen und südöstlichen Umfeld des Flughafens zum Ziel hat. Einigen Grundstücksbesitzern passt das gar nicht. Sie wollen an ihrer Gemüsezucht oder an der Pferdekoppel festhalten. Am Samstag machen sie deshalb mobil.

An folgenden Örtlichkeiten kommt es zu temporären Verkehrssperrungen und Behinderungen für den Fahrverkehr: Aufstellung von etwa 25 Traktoren und zwei Pferdegespannen an der Bucher Hauptstraße ab der Götzenbrücke zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr, Abfahrt über die Tennenloher Straße in die Bamberger Straße, weiter in die Marienbergstraße in östliche Richtung, Abbiegen in die Ziegelsteinstraße bis Am Anger, dort Abstellen der Traktoren.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Polizeieinsatzkräfte zu beachten und zu den genannten Zeiten die Aufzugstrecke weiträumig zu umfahren.

