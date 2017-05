Demonstranten ziehen durch Nürnberg - Verkehrssperren

Kundgebung dauert von 13 bis 16 Uhr - Halteverbote und Straßensperren - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Am Samstag müssen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer mit starken Behinderungen rechnen. Die Teilnehmer der Kundgebung "Abschiebung verhindern! Asylrecht zurückerobern!" ziehen vom Rathenauplatz quer durch die Stadt bis zum Jamnitzer Platz in Gostenhof.

Die Kundgebung beginnt um 13 Uhr mit einem Aufzug am Rathenauplatz/Laufer Platz. Veranstalter der Demonstration ist das Bündnis "Fluchtursachen bekämpfen". Die Teilnehmer wollen mit ihrer Kundgebung gegen Rassismus, Spaltung und Kriege demonstrieren, gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Der Aufzug zieht über die Äußere Laufer Gasse, den Sebalder Platz, Weinmarkt, Westtorgraben, Plärrer, Gostenhofer Hauptstraße und Knauerstraße bis zum Jamnitzer Platz. Dort planen die Veranstalter gegen 16 Uhr eine Abschlusskundgebung.

Die Polizei kündigt Verkehrssperren und Behinderungen für den Straßenverkehr an. Sie bittet die Verkehrsteilnehmer, die Weisungen der Polizisten zu beachten und die Straßen weiträumig zu umfahren. Außerdem gelten am Äußeren Laufer Platz, im Bereich der Weißgerbergasse und in der Mittleren Kanalstraße ab 9 Uhr Halteverbote.