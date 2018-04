Demonstrieren und Feiern am 1. Mai

Bundesweite Zentralkundgebung des DGB findet am Kornmarkt statt - Feste am Kornmrkt und in Gostenhof

NÜRNBERG - Am diesjährigen Tag der Arbeit blicken Deutschlands Gewerkschafter und Arbeitnehmer nach Franken: Die bundesweit zentrale Veranstaltung des DGB zum 1. Mai findet heuer in Nürnberg statt. Das Motto lautet: „Vielfalt.Gerechtigkeit. Solidarität.“

Auf der Rednerbühne am Kornmarkt spricht in diesem Jahr DGB-Chef Reiner Hoffmann zu den Kundgebungsteilnehmern. © Michael Matejka



Los geht es wie im Vorjahr mit einer Auftaktveranstaltung am Aufseßplatz, die um 10 Uhr startet. Von hier startet ein Demozug, der am Kornmarkt endet. Auf dem Platz vor dem Gewerkschaftshaus, wo traditionell die Großkundgebung des DGB Mittelfranken stattfindet, stehen heuer nicht nur lokale Größen auf der Bühne. Weil der Gewerkschaftsbund auch seine bundesweit zentrale Kundgebung hierher verlegt hat, spricht DBG-Chef Reiner Hoffmann als Hauptredner.

Die Stoßrichtung steht fest: „Wir haben die Politik dazu gebracht, unsere Themen endlich aufzugreifen“ heißt es zwar im Kundgebungsaufruf der DGB Mittelfranken. „Das Regierungsprogramm der Großen Koalition reicht uns jedoch bei Weitem noch nicht. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit, mehr solidarische Politik, mehr Förderung der Vielfalt.“

Konkret geht es der Gewerkschaft unter anderem um die Abschaffung von Niedriglöhnen und Minijobs, mehr Mitbestimmung der Beschäftigten bei der Arbeitszeitplanung und das Ende der Lohnlücke von durchschnittlich 21 Prozent, die Frauen bei gleicher Arbeit weniger verdienen. Im Jahr der Landtagswahl werden von der Poltik aber auch Investitionen in Infrastruktur und Bildung sowie in den sozialen Wohnungsbau gefordert. Und ein gerechtes Steuersystem: „Bayern darf hier nicht, wie bei der Erbschaftssteuer, als innerdeutsche Steueroase ausscheren.“

Nach Demo und kämpferischen Parolen ist aber Feiern angesagt: Bis 17.30 Uhr ist der Kornmarkt dann wieder Schauplatz des Bunten Maifests, das mit Live-Musik und einem Internationalen Kulturprogramm punktet. Ein großer Biergarten und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt laden ein, den Tag der Arbeit gemütlich ausklingen zu lassen.

Autonome protestieren in Gostenhof

Ein ähnlicher Programmablauf wie bei der Groß-Veranstaltung des Gewerkschaftsbunds steht im Übrigen auch bei der Organisierten Autonomie an. Gemeinsam mit weiteren Gruppen, die sich links des DGB positionieren, lädt sie zu einer Revolutionären 1. Mai Demonstration aus, die um 11.30 Uhr an der Ecke Bauerngasse/Gostenhofer Hauptstraße beginnt.

Nach der Kundgebung, bei der die Veranstalter mit 3000 Teilnehmern rechnen, steigt ab 14 das Internationalistische Straßenfest in der Müllnerstraße. Neben Live-Auftritten von Musikern sowie Essen und Trinken, gibt es auch hier ein buntes Rahmenprogramm mit Infoständen, Büchertischen und Ausstellungen. alt