Den richtigen Beruf finden: Experten geben Tipps

Ausbildungsstellen: NN-Telefonaktion am 16. März von 16 bis 18 Uhr - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Heiße Phase auf dem Ausbildungsstellenmarkt: Jugendliche, die im Herbst eine Lehrstelle antreten möchten, sollten sich den kommenden Donnerstag, 16. März, vormerken. Von 16 bis 18 Uhr geben drei Experten bei einer NN-Telefonaktion Tipps für einen erfolgreichen Start in den Beruf.

Ende Februar gab es im Bereich der Arbeitsagentur Nürnberg 4622 offene Ausbildungsplätze und 2964 unversorgte Bewerber. Der "Tisch" für junge Leute ist also reichlich gedeckt, aber das heißt noch lange nicht, dass auch alles glattgeht. Nicht immer passen die Wünsche der Bewerber mit den Anforderungen der Betriebe zusammen. Oder die Jugendlichen haben falsche Vorstellungen von dem, was sie in ihrem vermeintlichen Traumberuf tatsächlich erwartet. Vor einer Entscheidung sollten sich Schulabgänger deshalb gut informieren.

Welcher Beruf passt überhaupt zu mir? Soll ich mich für ein Studium oder eine Ausbildung bewerben? Oder schalte ich zuerst noch ein freiwilliges soziales Jahr vor? Wann schicke ich meine Bewerbungen am besten los? Wo finde ich Adressen von Ausbildungsbetrieben? Welche Karrierewege eröffnen sich, wenn ich eine Ausbildung abgeschlossen habe? Oder wer hilft mir, wenn ich Probleme während der Ausbildung habe?

Solche und ähnliche Fragen beantworten drei Experten, die wir im Zusammenarbeit mit der Ausbildungsoffensive der Bundesregierung und der Wirtschaft für die Telefonaktion am Donnerstag, 16. März, von 16 bis 18 Uhr gewinnen konnten. Den Anrufern stehen Lothar Vandeven, Berufsberater für Abiturienten, Agentur für Arbeit Nürnberg (Tel.: 0911-2162196), Cornelia Reinhardt, Bildungsberaterin für kaufmännische Berufe, Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (Tel.: 0911-2162197), sowie Cordula Fischer-Petrich, Leiterin Referat Ausbildungsberatung bei der Handwerkskammer für Mittelfranken in Nürnberg (Tel.: 0911-2162198), Rede und Antwort.

Wer bei der Telefonaktion selbst nicht anrufen kann, schickt uns seine Frage unter dem Stichwort Ausbildung einfach per E-Mail an nn-lokales@pressenetz.de und bekommt dann eine schriftliche Antwort.

nn

