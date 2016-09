Zeitreise ins Mittelalter: Am Wochenende sind in Nürnberg die Schwertkämpfer, Feuerspucker und Scharlatane los, und zwar beim Mittelalterlichen Burggrabenfest. Die Gaukler und Marktleute haben das bunte Spektakel bereits am Freitag mit einem Umzug vom Weißen Turm zum Burggraben eröffnet. Am Samstag und am Sonntag gibt‘s dort unter anderem Theater, Schwertkämpfe, einen Feuerzirkus und Vorführungen mit Greifvögeln. © Edgar Pfrogner