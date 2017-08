Thomas Scheidl ahnte es in seiner Karikatur aus dem Dezember 2008: Auch heute, vier Jahre später, ist noch nicht viel passiert am Augustinerhof. Nicht einmal die abgebildete Hundehütte steht bisher. Und das, obwohl es in den vergangenen Jahrzehnten an Vorschlägen nicht gemangelt hat. Unsere Bildergalerie bietet einen kleinen Überblick über die Geschichte des Areals und die Ideen der letzten 25 Jahre, wie man es wieder mit Leben erfüllen könnte. © diverse