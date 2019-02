Der City-Point in Nürnbergs Zentrum wartet auf den Abriss

Einige Geschäfte haben weiterhin geöffnet - die meisten sind jedoch geschlossen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Es sind schräge Bilder, die sich in diesen Wochen den Kunden des City-Points bieten: Einige Geschäfte des dem Abriss geweihten Shopping-Tempels in der Nürnberger Innenstadt haben noch geöffnet, dem gegenüber stehen Bauzäune in den einst belebten Gängen. Sind die Arbeiten im Zeitplan? Die Nürnberger Zeitung hat nachgefragt.

Wer von der Breiten Gasse oder der Pfannenschmiedsgasse aus durch einige Schaufenster in den City-Point blickt, sieht schon viel Schutt, der weggeräumt wird. Ein Indiz dafür, dass die Abbrucharbeiten schon begonnen haben, ist das aber nicht. Im Innenraum haben noch einige wenige Geschäfte geöffnet. 2017 hat das Düsseldorfer Unternehmen Development Partner das Kaufhaus zwischen Breiter Gasse, Pfannenschmiedsgasse und Hallplatz übernommen.

2018 wurde dann angekündigt, dass der gerade einmal 20 Jahre alte Bau, der auf den Fundamenten des ehemaligen Hertie-Kaufhauses aus den 50er Jahren errichtet wurde, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Wann genau abgerissen wird, steht noch nicht fest.

Ralf Bettges, der bei Development Partner für Kommunikation zuständig ist, kann noch keinen Zeitplan und auch noch nicht die neuen Nutzungen nennen: "Wir sind mit der Stadt im Gespräch." Die wenigen Geschäfte, die von den einstmals 55 Geschäften noch geöffnet haben, bleiben vorerst auch im Februar offen. "Es haben Rückbauarbeiten in den Geschäften, aber noch keine Abrissarbeiten, begonnen."

Ursprünglich hatte Development Partner geplant, dass ein neues Hotel einziehen wird. "Das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Wir wissen auch noch nicht, wann darüber endgültig entschieden wird", sagt Bettges. Development Partners stehe nicht unter Zeitdruck.

fis