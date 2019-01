Der DocPod: Die größten No-Gos in der Medizin

Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer über Vorurteile, Stigmatisierung und Aggression - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - In der ersten DocPod-Folge im neuen Jahr geht es um das brisante Thema No-Gos in der Medizinbranche. Was lässt sich in Arztpraxen vermeiden? Stimmt es, dass viele Ärzte einfach nur überheblich und arrogant sind, weil sie einen Doktortitel haben? Die beiden Ärzte erklären ihre Sicht auf solche Vorurteile und erzählen, warum es nicht immer so einfach ist, die richtigen Worte für den einzelnen Patienten zu finden.

DocPod, Folge 34 - Die größten No-Gos in der Medizin

