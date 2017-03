Am letzten Ferienwochenende zeigte sich das Wetter noch einmal von seiner besten, also frühlingshaften Seite in Nürnberg. Bei 16 Grad zog es viele Menschen in die Innenstadt zum Bummeln. Doch manche Nürnberger dachten schon an ihren Garten - und kauften die ersten Blumen ein. © Stefan Hippel