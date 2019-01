Der gelbe Palast, ein Denkmal des sanften Wandels

NÜRNBERG - Plätze, Straßen oder Häuser verändern im Lauf der Zeit ihr Gesicht. Oft zu ihrem Vorteil, manchmal zu ihrem Nachteil. Die NZ will solche Veränderungen sichtbar machen. Der folgende Artikel entstand durch eine Kooperation mit dem Projekt "Stadtbild im Wandel". Heute geht es um das Haus Parsifalstraße 2/Wodanstraße 78 im Nibelungenviertel.

Sanfter Wandel: Die Außenansicht des Hauses Parsifalstraße 2/Wodanstraße 78 hat sich zwischen 1912 und 2019 nur in Details verändert. Foto: Sebastian Gulden



Die richtigen Männer zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Die Gebrüder Johann und Otto Keckeisen waren nicht nur begnadete Cafetiers – auch bei der Wahl ihrer Geschäftsräume bewiesen sie eine ausgezeichnete Spürnase: 1912 eröffneten sie im Erdgeschoss des eben fertiggestellten Hauses Parsifalstraße 2/Wodanstraße 78 ein Kaffeehaus.

Erfolgreich hatten sie sich dort eingenistet, wo das Geld für feine Torten und echten Kaffee, den sich damals nur wenige leisten konnten, locker saß. Das Nibelungenviertel und die Parsifalstraße, die damals noch Tiergartenstraße hieß, gehörten mit ihren Villen und Edelmietshäusern zu den luxuriösesten Wohnlagen Nürnbergs.

Dazu kam die Laufkundschaft, die an den Wochenenden zum alten Tiergarten an der Bayernstraße strömte. Wenngleich es damals noch unüblich und nicht gern gesehen war, wenn man mit der knisternden Bäckertüte schmatzend am Affenhaus vorbeiflanierte. Wenn schon, dann genoss man die süßen Köstlichkeiten drinnen am Tisch mit Blick auf das Treiben auf der Wodanstraße.

Seine asymmetrisch und malerisch gestalteten Fassaden mit Erkern, Balkonen, geschweiften Giebeln und Strukturputz lassen das Haus weltstädtisch und freundlich wirken. Foto: unbekannt (Sammlung Sebastian Gulden)



Noch heute vermag es das prächtige Eckhaus aufzufallen, und das nicht nur, weil es honiggelb gestrichen ist. Mit Karl Peringer und Hans Rogler zog Bauunternehmer Hans Bayerlein zwei der gefragtesten und fraglos begabtesten Nürnberger Wohnhausarchitekten seiner Zeit an Land. Seit 1907 plante das Duo praktisch im Alleingang die noble Bebauung des Prinzregentenufers mit Mietspalästen im modernen Jugendstil.

Unser Eckhaus im Nibelungenviertel, das eigentlich aus zwei separaten Gebäuden mit eigenen Eingängen besteht, kommt im Vergleich dazu ein wenig hausbacken daher. Seine asymmetrisch und malerisch gestalteten Fassaden mit Erkern, Balkonen, geschweiften Giebeln und Strukturputz spazieren merklich in Richtung des um 1910 beliebten Heimatstils, der hier jedoch keineswegs bieder, sondern vielmehr weltstädtisch und freundlich wirkt.

Die Architektur von Peringer und Rogler verband die Ansprüche des gehobenen Bürgertums an standesgemäßes Wohnen mit Funktionalität. Der fantasievolle, bisweilen bizarr anmutende Schmuck der Fassaden mit auf Fischen und Schnecken reitenden kindlichen Naturgeistern, Tierfratzen und Fruchtkörben entsprach der Vorliebe des Jugendstils für das Lebensbejahende und Märchenhafte.

Edles Interieur, stolzer Wirt, süße Sünden: Johann Keckeisen an der Theke seines Kaffeehauses im Jahr 1912. Foto: unbekannt (Sammlung Sebastian Gulden)



Und er war mitnichten Selbstzweck: Er veredelte, was die Kubatur vorgab – gut für die Ansicht des Hauses, das Straßenbild und nicht zuletzt für das Ego der Bewohner. Zeig mir dein Zuhause und ich sag dir, wer du bist!

Ausnehmend gut hat sich unser Haus der Bombenangriffe und der Modernisierungswelle der Nachkriegsjahre erwehrt. Die letzte Renovierung fand 2007 bis 2008 statt (Planung: frank leinbold architekten, Nürnberg). Nur Details – etwa die Fensterläden und die ursprünglichen Dächer der Erker zur Parsifalstraße – sind verschwunden.

Das Oberdach wurde in jüngerer Zeit ausgebaut und mit Gauben versehen. In den Räumlichkeiten des Cafés Keckeisen bietet heute eine Ledermanufaktur ihre Erzeugnisse feil. Auch das Innere – insbesondere die Treppenhäuser, die Wohnungstüren und die Stuckdecken – blieb weitgehend so erhalten, wie es Peringer und Rogler einst geplant hatten.

Und noch etwas macht dieses Haus so wertvoll: In einer Stadt, in der Krieg und Pragmatismus so viel und oftmals plötzlich vernichtet haben, steht es als Denkmal des sanften Wandels vom Gestern ins Heute, der dort modernisiert, wo es sinnvoll ist und bewahrt, was bewährt und schön ist.

