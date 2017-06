Der Müll von Rock im Park ist weg - zumindest fast

Stadt gab der Reinigung ihren Segen - Argo weist Vorwürfe zurück - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Kuh ist vom Eis. Am Dienstag hat die Stadt der Reinigung der Grünflächen nach Rock im Park endlich ihren Segen gegeben. Ein paar kleine Probleme gibt es aber noch.

Die unschöne Seite von Rock im Park: Tonnenweise Müll. © Viola Bernlocher



Zur Zufriedenheit sei alles gewesen, sagt Sör-Sprecher Uwe André Bauer - und fügt ein "fast" an. Einige kleine Missstände habe es an der Münchener, der Bayern- und der Karl-Schönleben-Straße noch gegeben. Dort sei man noch auf herumstehende Müllsäcke gestoßen. Die Reinigungstrupps des Veranstalters Argo Konzerte müssten noch ein wenig nacharbeiten, so Bauer. Das sei aber kein Beinbruch, die Aktion nähere sich, wenn auch mit drei Tagen Verspätung, dem Ende.

Das sieht Argo in Würzburg ganz anders. Das komplette Gelände sei bereits am Samstag um 17 Uhr sauber gewesen und hätte abgenommen werden können, so Firmensprecherin Carolin Hilzinger. Lediglich die Abnahmetermine mit den Behörden hätten zu einem späteren Zeitpunkt stattgefunden. Der Freitag sei verabredet gewesen, kontert Bauer, den Termin habe Argo verpasst. Jetzt könne nachgebessert werden.

