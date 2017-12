Der Nürnberger Christkindlesmarkt 2017 ist eröffnet!

Christkind Rebecca sprach am frühen Freitagabend den Prolog - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Lebkuchen naschen, Zwetschgenmännla kaufen, gemütlich von Bude zu Bude schlendern: Das kann man seit Freitag wieder auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Hier ist unser Live-Ticker zum Nachlesen: So war die Eröffnung des Christkindlesmarkts!

Der Christkindlesmarkt 2017 ist eröffnet! Schon am ersten Tag drängten sich tausende Besucher durch die Innenstadt, um die Eröffnung, die Buden und das Christkind aus nächster Nähe zu bestaunen. Bis Heiligabend hat einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands noch geöffnet - wir haben die Bilder vom ersten Tag.

Weihnachtliche Stimmung in der Nürnberger Innenstadt, am Hauptmarkt gingen die Lichter aus und alle Augen richteten sich auf die Frauenkirche: Am Freitagabend wurde der Nürnberger Christkindlesmarkt mit dem Prolog feierlich eröffnet. Ab 17.30 Uhr hatte Christkind Rebecca ihren großen Auftritt - und begeisterte die dicht gedrängte Menge im Herzen Nürnbergs.