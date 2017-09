Stimmung! Die Ladies Night am Donnerstag war einmal mehr ein absolutes Party-Highlight des Nürnberger Herbstvolksfest. Die "International Dream Men" heizten mit ihrer anrüchigen, vor Nacktheit nur so strotzenden Show dem Papert Festzelt mächtig ein. Die Bilder.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem September 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Auto Scooter, Achterbahn und Zuckerwatte: Der traditionelle Familiennachmittag am 159. Herbstvolksfest war am Mittwoch gut besucht. Groß und klein ließen sich dabei von keiner Regenwolke vom Besuch ihrer Lieblingsfahrgeschäfte abbringen. Die Folgen: Andrang auf den Bundesstraßen rund um den Dutzenteich sowie Schlangen vor "Breack Dance" und Co. sowie den Schlemmerbuden. Das Volksfest läuft noch bis Sonntag, den 10. September.