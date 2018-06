Deutsches WM-Aus ist für Fanpark kein finanzielles Desaster

Viele Biergärten und Bars in der Region übertragen die WM weiterhin - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem frühen WM-Aus für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auch das Public Viewing am Flughafen beendet: Die Veranstalter sind trotzdem zufrieden, da in den drei Vorrundenspielen insgesamt 35.000 Besucher gekommen sind.

Das Zittern und Bangen mit der deutschen Nationalmannschaft ist vorbei: Die Fans können ihre Hüte, Fahnen, Shirts und Schals wieder einpacken © Günter Distler



Als Fußballfan ist Christopher Dietz vom Veranstalter werk:b events vom Absturz der deutschen Elf zwar tief enttäuscht. Doch finanziell endet der "Fanpark" am Flughafen nicht im Desaster, im Gegenteil. "Es wäre schön gewesen, wenn wir noch ein viertes Spiel gehabt hätten. Aber dank unserer Partner sind die Kosten gedeckelt. Es gab für uns kein Minus", meint der 40-Jährige. Außerdem stehen dort im Sommer noch einige Musik-Festivals an.

Beim Public Viewing am Flughafen wurden, wie in vergangenen Turnieren, nur die Deutschland-Spiele gezeigt. Dass jetzt schon vor dem Achtelfinale Schluss ist, drückt Dietz zwar "eine kleine Träne ins Auge". Aber insgesamt ist seine diesjährige "Fanpark"-Bilanz positiv: Der rege Zuspruch habe gezeigt, dass Fußball und Nationalmannschaft immer noch Massen mobilisieren können. Im Vorfeld hatte es gelegentlich Zweifel gegeben.

Das Spiel der DFB-Elf gegen Südkorea war für den 40-Jährigen der schlagende Beweis: Es wurde schon werktags um 16 Uhr angepfiffen - äußerst ungünstig also für die arbeitende Bevölkerung. Doch trotzdem strömten ab 15 Uhr die Zuschauer, so dass zu Spielbeginn etwa 10.000 Fans der deutschen Mannschaft die Daumen drückten.

"Die Enttäuschung der Gäste war natürlich groß, aber trotzdem blieb alles friedlich", meint Dietz. Viel Zeit zur Frustbewältigung bleibt dem Chef von werk:b events gar nicht: Er ist bereits wieder am Hauptmarkt im Einsatz, um die letzten Handgriffe für das heute startende Beachvolleyball-Turnier zu überwachen.

"Fussi schauen"

Wer dem sandigen Treiben nichts abgewinnen kann und lieber weiter dem Rasenballsport in Russland folgen will, muss nach dem Aus des DFB-Teams nicht in die (heimische) Röhre schauen. Auch ohne deutsche Beteiligung geht das Public Viewing in vielen Biergärten, Bars und Cafés - mehr oder weniger - munter weiter. So zum Beispiel in den Stuhlfauthstuben am Valznerweier oder auch im Gutmann am Dutzendteich, wo weiterhin alle Begegnungen der Fußball-Weltmeisterschaft übertragen werden.

Auch im Z-Bau hängen die Flaggen nicht auf halbmast. Zum einen, weil dort Fahnen und Ähnliches - laut Hinweis auf dessen Internetseite - ohnehin unerwünscht sind. Auch beim Fußball. Zum anderen, weil das "gemeinsame Fussischauen" im Z-Bau-Biergarten weiterhin angesagt bleibt. "Außer den Achtelfinal-Begenungen am Montag und Dienstag", so Michael Weidinger, "zeigen wir alle Partien." Selbst das Spiel um Platz drei am Samstag, 14. Juli, ist zu sehen, obwohl an dem Tag das große Z-Bau-Sommerfest steigt.

"Augen auf und durch!" heißt es für den Rest der WM auch im Tucherhof am Marienberg, wo auf einer großen LED-Leinwand im Freien bisher laut Felix Engelhardt fast alle Vorrunden-Spiele zu sehen waren. Fast alle? "Bei England gegen Panama haben wir abgeschaltet, weil das niemand sehen wollte", sagt Engelhardt. Grundsätzlich aber, betont er, werde man bis zum Finale alle Spiele zeigen. Sofern sich dafür natürlich Zuschauer finden.

Erlanger E-Werk überträgt weiter

Gezeigt werden die restlichen Partien der WM auch im Erlanger E-Werk , das seit vielen Jahren ein beliebter Ort zum gemeinsamen Fußballschauen ist. "Wir zeigen auch weiterhin fast alle Spiele und ab dem Viertelfinale definitiv jede Begegnung", sagt Holger Watzka, der in dem Kulturzentrum für die Programmgestaltung verantwortlich ist. Auch die LED-Wand, die für den heute startenden Schlossstrand am Erlanger Schlossplatz aufgebaut wurde, bleibt erst mal stehen. Die Veranstalter werden vermutlich die Halbfinal-Spiele, das Finale und das Spiel um Platz drei übertragen. Eventuell werden noch weitere Begegnungen ausgestrahlt, wenn die Verantwortlichen das Gefühl haben, dass noch WM-Stimmung in der Stadt herrscht.

Abgebaut wird dagegen die Public-Viewing-Arena in Schwabach, nachdem dort am Mittwoch rund 2300 Besucher die Niederlage gegen Südkorea miterlebt haben. Zu Spielen anderer Teams würden kaum Leute kommen , argumentiert Organisator Christian Kriegmeier. "Dafür wäre der Aufwand viel zu groß." Für die Ausrichter der Jochen-Scharf-Gruppe, einem Firmenverbund, der unter anderem mehrere Autohäuser in der Region betreibt, wird die Fußball-WM 2018 aber auch so mit großer Wahrscheinlichkeit ein Draufzahlgeschäft.

Noch nicht sicher ist dagegen, ob und wie es mit dem "WM-Biergarten" auf der Fürther Freiheit weitergeht. Bei den drei Gruppenspielen der DFB-Elf drängelten sich die Fans, fürs nächste Spiel hätte man die Fläche etwas erweitert, erzählt Marcel Gasde von der für die Organisation verantwortlichen „Comödie“. Jetzt aber steht er vor der Frage, ob man die Bänke abbaut oder nicht. "Wir werden uns ein wenig umhören und die Stimmung in den sozialen Netzwerken verfolgen", sagt Gasde, der überlegt, die Halbfinal-Partien zu zeigen. Das Finale wird ohnehin auf der Freiheit übertragen, beim Fürth Festival.

Hartmut Voigt, Volkan Altunordu, nn