Dialekt-Duell: Die besten Kartenspiele für den Biergarten

Perfekt für die Frühlingszeit - So karteln die Franken und die Oberbayern - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - In der neuen Folge des Dialekt-Duells klären Tamara und Marina Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei beliebten bayerischen Kartenspielen. Was versteckt sich beispielsweise hinter der "Odlmannsgwadschn"? Wie genau spielt man Watten? Und sind Schnauz und Feierglaum wirklich dasselbe?

Endlich ist der Frühling eingekehrt – sowohl ihn Franken, als auch in Oberbayern. Die perfekte Gelegenheit also für erste Ausflüge in die Biergärten der Region. Und wie könnte man den Tag entspannter in der Sonne verbringen als bei ein paar Getränken mit Freunden und einer Runde Karteln?

Falls das Audio nicht angezeigt wird, benutzen Sie bitte diesen Link.

In dieser Ausgabe des Dialekt-Duells erklären Marina und Tamara einige beliebte Kartenspiele aus Oberbayern und Franken, haben einige Bezeichnungen für Karten in den unterschiedlichen Mundarten auf Lager und karteln sogar eine kurze Runde.



Was sie spielen, wer gewonnen hat und was diese zehn Karten damit zu tun haben, erfahrt ihr wie immer im „Dialekt-Duell“!

Was es mit diesem Blatt auf sich hat, verraten Tamara und Marina im Podcast. Reinhören lohnt sich! © Marina Hochholzner



Was es mit diesem Blatt auf sich hat, verraten Tamara und Marina im Podcast. Reinhören lohnt sich! Foto: Marina Hochholzner