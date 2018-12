Die Adventszeit ist Podcast-Zeit – im Dialekt-Duell

Barbara-Zweige und Klöpferl-Singa: Das passiert in den Regionen vor Weihnachten - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Pünktlich zur besinnlichen Weihnachtszeit, zu den dampfenden Glühweintassen und dem Lichterglanz an den Hausfassaden, sprechen Tamara und Mary in der neuen Folge des Dialekt-Duells über die Adventsbräuche in ihren Regionen. Außerdem gibt es wieder ein paar witzige Dialektwörter zum Mitraten.

Dialektduell, Folge 12: Barbara-Zweige und Klöpferl-Singa

