Die Blues-Karawane zieht in die Stadt

Vanessa Collier, Big Daddy Wilson und Si Cranstoun kommen in den „Hirsch“ - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum 13. Mal ist der Blues Caravan derzeit durch Deutschland unterwegs. Am kommenden Dienstag macht die Reisegruppe mit drei Blues-Könnern im Hirsch Station.

Stammgast auf deutschen Bühnen ist Big Daddy Wilson (li.), während seine Blues-Caravan-Mitstreiter Vanessa Collier und Si Cranstoun sich erstmals einem größeren Publikum präsentieren. © Foto: PR



Stammgast auf deutschen Bühnen ist Big Daddy Wilson (li.), während seine Blues-Caravan-Mitstreiter Vanessa Collier und Si Cranstoun sich erstmals einem größeren Publikum präsentieren. Foto: Foto: PR



Einst hatte Plattenfirmenbesitzer Thomas Ruf den Blues Caravan initiiert, um jeweils mehrere Künstler seines Labels Ruf Records im Paket live vorzustellen. In den letzten Jahren hatte er vor allem junge Blueserinnen aus den USA, Großbritannien und Skandinavien präsentiert.

„Girls With Guitars“ lautete mehrfach das Motto. Davon ist Ruf in diesem Jahr abgewichen: Mit der singenden Saxofonistin Vanessa Collier aus Philadelphia ist „nur“ eine Künstlerin dabei, die zugleich das Nesthäkchen im Dreierpaket ist. Und auch musikalisch ist der Schwerpunkt neu gewichtet: Der Blues bildet das Fundament, doch 2017 geht es stärker in Richtung R&B und Soul.

Klassiker im Gepäck

Was allein schon das Werbevideo für die Tour unterstreicht, das Collier gemeinsam mit ihren Reisegefährten Big Daddy Wilson und Si Cranstoun im Vorfeld aufgenommen hatte: Dafür intonierte das Trio immerhin Sam Cookes Soul-Klassiker „Bring It On Home To Me“, den es auch auf der Bühne gemeinsam anstimmt.

Bereits als Grundschülerin hat Vanessa Collier begonnen, Saxofon zu spielen. Das Instrument studierte sie später am renommierten Berklee College Of Music in Boston, dazu noch Tontechnik – und sie nahm dort auch Gesangsunterricht. Etwas später holte sie Veteran Joe Louis Walker, der in diesem Jahr bei den „Rother Bluestagen“ zu erleben sein wird, unter seine Mentorenfittiche, zuletzt bei der „Legendary Rhythm & Blues Cruise“, einer musikalischen Kreuzfahrt durch die Karibik.

An die Grenzen des Blues

Nach den Einzelsets der drei Blues-Caravan-Künstler wird Collier zum Abschluss des Abends mit Cranstoun und Wilson auf der Bühne stehen. Ob der Londoner Cranstoun dann noch seinen schnieken Anzug anhaben wird, darf bezweifelt werden. Das durchgeschwitzte Jackett dürfte er da wohl längst abgelegt haben. Schließlich wartet der einstige Straßenmusiker mit der fröhlichen Stimme, wie es ein Kritiker einst formulierte, mit einem treibenden R&B-getränkten Repertoire auf. „Er lotet die Grenzen zwischen dem Blues und verwandten Genres neu aus“, schwärmt Caravan-Steuermann Thomas Ruf von seinem Schützling – ähnlich wie von Collier: „Es wird Zeit, dass die Dominanz der Gitarre als Soloinstrument aufgebrochen wird“, begründet er die Tatsache, seiner Vorliebe für das sechssaitige Instrument untreu geworden zu sein.

Zur Gitarre greift allerdings der Senior des diesjährigen Blues-Dreiers, Big Daddy Wilson: Der war einst mit der US Army nach Deutschland gekommen und hatte erst hier begonnen, Musik zu machen. Normalerweise ist er solo oder im Duo mit akustischem Blues unterwegs, „doch ich freue mich auf die Abwechslung, jetzt mal mit einer kompletten Band im Rücken aufspielen zu können.“

PHILIPP ROSER