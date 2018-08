Die Gegenspielerin von Ministerpräsident Söder

Kerstin Gardill kandidiert für die SPD im Stimmkreis Nürnberg-Ost - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am 14. Oktober wählen die Bürger in Bayern einen neuen Landtag. Die NZ stellt in den kommenden Wochen die Nürnberger Direktkandidaten jener Parteien vor, die den Umfragen zufolge den Einzug ins Maximilianeum schaffen. Heute: Kerstin Gardill, die es im Stimmkreis Nürnberg-Ost mit Markus Söder aufnimmt.

Kerstin Gardill hat derzeit viele Wahlkampftermine – auch bei der Kirchweih in Wöhrd schaute die SPD-Kandidatin für den Stimmkreis Nürnberg-Ost vorbei. © Anja Hinterberger



Einmal, erzählt Kerstin Gardill beim Termin mit der NZ auf der Kirchweih in Wöhrd, habe sie sich im Wahlkampf mit ihrem prominenten Gegenspieler Markus Söder kurz unterhalten. „Da habe ich mich ihm als SPD-Direktkandidatin mit den schlechtesten Chancen vorgestellt“, sagt Gardill und lacht. Ein bisschen Selbstironie darf schon sein, wenn man es als neue Kandidatin gleich mit dem Ministerpräsidenten höchstpersönlich zu tun bekommt – und noch dazu in einem Stimmkreis, in dem es die SPD angesichts der CSU-Hochburgen wie Erlenstegen nicht leicht hat.

Allerdings verweist Gardill auf ihre Vorgängerin Angelika Weikert, die dreimal in Serie über die Liste den Einzug in den Landtag schaffte. Außerdem, meint die 42-Jährige, sei sie für die Wähler eine interessante Alternative zu Söder, der schon seit 1994 im Landtag sitzt. „Ich komme als berufstätige, alleinerziehende Mutter mitten aus dem Leben.“ Sie wisse zum Beispiel, wie schwierig es sei, mit zwei kleinen Kindern ohne Partner auf Wohnungssuche zu gehen. „Ich bin krisengestählt.“ Und sie kenne auch die Schwierigkeiten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. „Wobei ich das Glück habe, dass mich meine Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützen.“

Kostenlose Kitas und mehr geförderter Wohnungsbau

Die „Chefhistorikerin der Nürnberger SPD“ (so Parteichef Thorsten Brehm) ist 2002 in die SPD eingetreten – auch wegen der Verdienste der Sozialdemokratie in der Vergangenheit, etwa dem Widerstand gegen das Ermächtigungsgesetz der Nazis. „Ein Jahr später wäre ich fast wieder ausgetreten.“ Mit den Agenda-Reformen konnte Gardill damals wenig anfangen.

„Aber Horst Schmidbauer hat mich überzeugt, innerhalb der Partei für einen Kurswechsel zu kämpfen.“ Gardill arbeitete seinerzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den damaligen Bundestagsabgeordneten in Berlin, seit 2013 ist sie im Nürnberger Wahlkreisbüro der Parlamentarierin Gabriela Heinrich beschäftigt. Für den Wahlkampf hat sie sich nun eine unbezahlte Auszeit genommen.

Als bekennende Parteilinke tritt sie für einen Mindestlohn von zwölf Euro und eine längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I ein. Diese Forderungen betreffen die Bundesebene; käme sie in den Landtag, möchte sich Gardill für kostenlose Kindertagesstätten und mehr geförderten Wohnungsbau einsetzen. Außerdem plädiert sie für eine längere gemeinsame Beschulung der Kinder. „Das Grundschulabitur ist ein Thema, das mich sehr umtreibt. Man sollte die Kinder nicht schon nach der vierten Klasse trennen.“ Auch bei diesem Komplex kann Gardill aus eigenen Erfahrungen sprechen, ihre Kinder Karl und Luise sind neun und acht Jahre alt.

Hoffen auf die Trendwende

Gardill, die bei prominenten Namen wie Heinrich August Winkler und Herfried Münkler Geschichte und Politik studiert hat, weiß auch, wie es ist, mit befristeten Verträgen zu leben – als Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten ist sie von deren Wiederwahl abhängig. „Allerdings wissen wir ja, worauf wir uns einlassen.“ Am 24. September 2017 ging es noch einmal gut, ihre Chefin Gabriela Heinrich schaffte ganz knapp den Wiedereinzug in den Bundestag. Die SPD erlebte indes ein historisches Debakel. „Es war ein furchtbarer Tag.“

Glaubt man den Umfragen, könnte am 14. Oktober das nächste Desaster drohen. Doch Gardill hofft auf eine Trendwende. „Es gibt noch viele Unentschlossene.“ Um deren Stimmen will sie werben. Auch bei der Kirchweih in Wöhrd, wo sie sich mit der NZ trifft, verteilen die Kandidatin und ihre Mitstreiter Broschüren, Luftballons und Kugelschreiber. Und dann trifft ihr prominenter Gegenspieler ein: Markus Söder nimmt im Festzelt Platz. „Gut, dann gehe ich mal Hallo sagen“, sagt Kerstin Gardill. Eine erneute Begegnung in einem ungleichen Duell.

Marco Puschner